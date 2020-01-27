زينة: تزوجت عز في يونيو 2012.. وساءت العلاقة بعد المعرفة بحملي

الت الفنانة زينة إنها تزوجت الفنان أحمد عز في الخامس عشر من يونيو عام 2012 في حفل ضم الأقارب والأصدقاء ثم أتفقوا على توثيق الزواج في القنصلية المصرية في أمريكا أثناء الذهاب للقضاء على شهر العسل

قالت الفنانة زينة إنها تزوجت الفنان أحمد عز في الخامس عشر من يونيو عام 2012 في حفل ضم الأقارب والأصدقاء، ثم اتفقوا على توثيق الزواج في القنصلية المصرية في أمريكا أثناء الذهاب لقضاء شهر العسل، وساءت العلاقة بعد اكتشافه أنها حامل رغم أنه كان سعيدا بعد معرفته بالحمل.

وأضافت في لقاء لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر وهي تبكي: أنا كنت في حياة مكنتش أتخيلها كأني دخلت المغارة وطلعت لقيت التتار قدامك وحروب من كل حتة وظلم محدش يمكن يتخيله وأنا مش عاوزة حد يدخل في حياتي الشخصية.

وتابعت زينة: كان فرحان جدا في الأول ومكنش في الولادة والعلاقة باظت في الشهر الثالث ورفضت أموت العيال ووافق إني أقعد في أمريكا ويدفع النفقة وأبطل تمثيل وكنت خايفة على العيال جدا.

وأوضحت: كان متفق إني اخرج أعلن اعتزالي وهو قرر يعمل زواج مدني، وقال عمل كده وطلع معملش، وهو مش وحش ومش بيسيب فرض ولاعمرة ولاحج وكنت بحبه من 10 سنوات قبلها ومكنتش قبلت بيه لو مش بحبه.