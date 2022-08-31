زينة بعد عرض أول حلقات «الليلة واللي فيها»: نناقش فكرة جريئة ومحترمة

حرصت النجمة زينة على توجيه رسالة للجمهور بعد عرض الحلقات الأولى لمسلسلها الجديد ” الليلة واللي فيها ” على منصة شاهد الرقمية حاليا، مؤكدا أن دورها بالمسلسل بداية جديدة لها، مشيرة إلى أنه يناقش فكرة جرئية ومحترمة .

وقالت زينة في مداخلة هاتفية لبرنامج ” كلاكيت” عبر اذاعة نجوم اف ام: “عايزة أقول للناس أنا بصالحكم بالعمل ده، أي حد عنده موهبة لو اشتغل مع منتج كبير وكاست ومخرج كبير، وورق عظيم، استحالة يكون عنده عذر، أنا جالي حاجة كويسة، والحمد لله كنت ذكية ومضيعتهاش”.

وأضافت أن الحلقات القادمة ستشهد مفاجآت عديدة، مشيرة إلى أن “اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص” .

وتابعت: “أحب الاختيارات الجريئة في أدواري، وهذا الدور يختلف عن دوري في مسلسل “لأعلى سعر”، وأعتبره بداية جديدة لي”.

وأوضحت أن المسلسل يناقش فكرة جديدة وجريئة لكن محترمة في نفس الوقت، وهو أقرب للفيلم السينمائي بالنسبة لي، خاصة وأنه مكون من 6 حلقات فقط، وكنت أتمنى أن يطول أكثر.

ومسلسل “الليلة واللي فيها” بطولة زينة ومحمد شاهين وسماح أنور ومطرب الراب أبيوسف، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ويعرض عبر منصة شاهد VIP.”.”

وردا على سؤال هل توقعت رد فعل الجمهور السريع؟ قالت : “فاجأني تمتع الجمهور بالذوق العالي في الوطن العربي، والتقدير الذي يعبر عنه عندما نقدم له الفن المحترم، وانبهرت بالتعليقات مثل “المسلسل ده مصروف عليه”

وأضافت : المخرج هاني خليفة كانت وجهة نظرة عدم الاستعانة بأي ممثل مثلت معه في السابق، بحيث لا يمكن توقع أي شيء، ويشارك زينة في المسلسل الفنانين سماح أنور ومطرب الراب أبييوسف لأول مرة .