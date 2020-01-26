زينة: بشتغل علشان أجري على عيالي ومعنديش مصدر رزق تاني

أضافت زينة في لقاء لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: السنة ده بشتغل علشان بجري على عيالي ومعنديش مصدر رزق تاني والسنة اللى فاتت قعدت بمزاجي والسنة ده غصب عني

قالت الفنانة زينة إنها تعمل في الوقت الحالي حتى توفر الأموال من أجل أطفالها، مؤكدة أنها لا تملك مصدر رزق آخر.

وأشارت زينة إلى أنها لم تظهر العام الماضي لعدم اقتناعها بالأدوار المغروضة عليها، لكنها العام الحالي مجبرة على العمل من أجل توفير نفقات العيش لها ولأطفالها الصغار ومدارسهم.

وأضافت في لقاء لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: السنة ده بشتغل علشان بجري على عيالي ومعنديش مصدر رزق تاني والسنة اللى فاتت قعدت بمزاجي والسنة ده غصب عني ودخلت في كذا عمل فني والعيال خلوني معرفش أتسوق.

وتابعت: لازم كل سنة أرفع قضية نفقة والموضوع مرهق جدا، فأنا لازم أدفع كل الفواتير علشان أرفع بيها قضية النفقة ونفسي أربي الأطفال وأكبرهم وبشتغل علشان كده.