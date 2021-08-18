«زيمكس» تسلم أول ميكروباص بـ«مبادرة الإحلال» اليوم

الأسبوع المقبل سيشهد تسليم 20 ميكروباص ضمن مبادرة الإحلال فى محافظات المرحلة الأولى

أعلن الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال بوزارة المالية، تسليم أول ميكروباص ضمن مبادرة إحلال سيارات الميكروباص القديمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعى – بنزين”، اليوم، بمحافظة السويس.

وقال عوض، فى تصريحات، لـ«المال»، إن الأسبوع المقبل سيشهد تسليم 20 ميكروباص ضمن مبادرة الإحلال فى محافظات المرحلة الأولي.

وتشمل المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.

وتشارك علامتان تجاريتان فى مبادرة إحلال الميكروباص وهما «كينج لونج»، و«زيمكس»، عبر 3 فئات مختلفة.

أسعار الميكروباص بـ«مبادرة الإحلال»

وبلغ سعر ميكروباص «كينج لونج» فى حال السداد النقدي بعد خصم الحافز الآخر 165 ألفًا، و750 جنيهًا.

وتقوم شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات بإنتاج ميكروباص «كينج لونج» فى مصانعها بالعاشر من رمضان.

كما تراوحت أسعار سيارات الميكروباص «زيمكس» عند السداد كاش فى الفئة الكاملة 171 ألف جنيه، والفئة المكيفة 186 ألف جنيه. ميكروباص زيمكس

وتتولى شركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» عمليات تصنيع ميكروباص زيمكس فى مصنعها بمدينة برج العرب.

وأعلنت وزارة المالية الحافز الأخضر لإحلال الميكروباص بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وفيما يلى قيمة أقساط ميكروباص زيمكس وكينج لونج فى حالة السداد على مدى 7 سنوات.

ويوضح الجدول التالى قيمة أقساط ميكروباصات زيمكس وكينج لونح فى حال السداد على مدى يصل إلى 10 سنوات.

شروط المشاركة في مبادرة إحلال الميكروباص

قال د. عوض إن مبادرة الإحلال حددت عددًا من الشروط للمشاركة فى إحلال الميكروباص، منها أن يكون تعدَّى على تاريخ صنع الميكروباص 20 عامًا.

وتابع: أن يتراوح سن مالك الميكروباص والراغب فى الإحلال ما بين 21 حتى 65 عامًا حال التقسيط.

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات إمكانية مشاركة من تعدَّى عمرهم 65 عامًا والتمتع بكل امتيازات المبادرة من خلال الدفع الكاش وليس بالتقسيط.

تسليم 150 ميكروباص ضمن مبادرة الإحلال بنهاية أغسطس

وتوقّع د. عوض بدء تسليمات الميكروباصات الجديدة خلال الأسبوع المقبل من أغسطس بإجمالى 150 ميكروباص سعة 14 راكبًا.

ومن المتوقع أن تسلم العلامة التجارية كينج لونج 80 ميكروباص كدفعة أولية، فيما ستسلم زيمكس 70 وحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.