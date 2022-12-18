زيلينسكي يعلن عودة الكهرباء إلى نحو 6 ملايين في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده نجحت فعليا في إعادة الكهرباء إلى ما يقرب من ستة ملايين شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعقاب الهجمات الروسية العنيفة على نظام توليد الكهرباء.

وأضاف زيلينسكي في مقطع مصور: “أعمال الإصلاح مستمرة دون انقطاع بعد هجوم أمس الإرهابي.

وقال زيلينسكي عقب موجة من الهجمات الصاروخية الروسية إن روسيا تملك عددا كافيا من الصواريخ لشن غارات إضافية على أوكرانيا.

ويستمر المهندسون الأوكرانيون في العمل على إعادة خدمة التيار الكهربائي بعد هجمات الجمعة التي شنت باستخدام 76 صاروخا.

واستهدفت الهجمات البنية التحتية المدنية، في الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة في مناطق عدة إلى ما دون الصفر.

وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاورات مع قادة عسكريين حول مستقبل الحرب.