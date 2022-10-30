زيلينسكي يطمئن الأوكرانيين على وضع إمدادات الكهرباء بعد الهجمات الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تشهد تعافيا بعد الهجمات المنسقة التي شنتها روسيا على محطات الطاقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن زيلينسكي قال إنه ربما تكون هناك حاجة قائمة لقطع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.

وركزت روسيا هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا، ما أدى إلى تدمير أكثر من 30 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور “يوجد اليوم بالفعل عدد أقل بكثير من… حالات انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطوارئ… لكن لا يزال ممكنا فرض قيود في بعض المدن والمناطق”.