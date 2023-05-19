«زيلينسكي» أمام القمة العربية الـ32: نمد دول المنطقة بالقمح والمواد الغذائية ويشرفنا الحصول على استثمارات في أوكرانيا

قال فيلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا أنه لن يتم أبدًا الخضوع للمطامع الروسية، كما أن الأوكرانيين لم يختاروا طريق الحرب، ولم تذهب قواتنا خارج اراضيها لغزو دولة أخري، وهدفنا حماية الشعب الأوكراني، فضلًا عن أننا لن نخضع لأي دولة أجنبية أو المستعمرين.

وأضاف زيلينسكي خلال كلمته منذ قليل أمام القمة العربية 32 في جدة، أن العديد من ابناء الدول العربية يتلقون تعليمهم الجامعي في اوكرانيا، إضافة إلي ان اوكرانيا تمد بلادكم بالقمح بالاضافة الي المواد الغذائية والزراعية الاخري.

وتابع: يشرفنا في الحصول على استثمارات من الدول العربية بالإضافة إلي استثمارات لتحسين الموانئ الاوكراني، داعيًا الدول العربية الي المزيد من الوساطات في وقف الحرب الروسية على اوكرانيا، مثلما فعلت السعودية في الافراج عن اسري اوكرانيين في روسيا.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تشارك فيها دولة سوريا للمرة الأولي بعد مرور 12 عامًا من خروج سوريا من جامعة الدول العربية جراء الحرب الاهلية التي دارت بها.