«زيلا كابيتال»: وجود سعرين للصرف يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار

قال وائل زيادة الشريك والمدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال ، إن قرار خفض قيمة العملة المحلية عادة ما يتخذ من قبل البنك المركزي لأنه المعني بالتعامل مع تبعات هذه الخطوة.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات القمة السنوية السابعة لأسواق المال، أن وجود سعرين للصرف يؤثر سلبًا في مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أنه من الواجب على الدولة العمل على تعزيز مواردها الدولارية عبر برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف قد يؤدي إلى موجة تضخمية واسعة.

وأوضح أنه قد يتم العمل على دمج سعر الصرف في السوق الموازية مع السوق الرسمية، مبينًا أن هذه الخطوة اتخذت من قبل عدة دول منها ليتوانيا على سبيل المثال.

ولفت إلى أن هذه الخطوة قد تحدث نوعًا من المشكلات أو الاختلالات في السوق ولكنه على المدى القصير، غير أنه قد يكون حلًا على المدى الطويل.

ورأى أنه قد يكون من المتوقع الذهاب إلى طروحات خاصة، موضحًا أن الطروحات العامة لا زالت تواجه عددًا من التحديات في الوقت الراهن.

ورأى أن مسألة دمج سعري الصرف لا تتطلب حجمًا كبيرًا من الأموال، ولكن تتطلب تغييرات تشريعية واسعة النطاق، وتستلزم نقاشات وجهودًا مضنية.