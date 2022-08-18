«زيلا كابيتال» تطلق صندوق «zilla activism fund» للاستثمار فى الأسهم

تستعد شركة «زيلا كابيتال» لإطلاق صندوق استثمار فى الأسهم تحت اسم « Zilla activism fund» بقيمة 2 مليار جنيه بالربع الأخير من العام الحالى.

كشف وائل زيادة، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذى للشركة، أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى 6 شركات فى أنشطة مختلفة بالبورصة المصرية، عبر شراء حصص تتراوح من 10 إلى 33%، لافتًا إلى أنه يجري حاليًّا دراسة القطاعات التى سيتم الاستثمار فيها.

وقال، لـ«المال»، إنه تم اختيار فريق العمل الخاص بالصندوق، وستتقدم الشركة عقب انتهاء إجازة الصيف بالأوراق اللازمة بالصندوق للهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار موافقتها عليه.

وأرجع زيادة اختيار التوقيت الحالى لإطلاق الصندوق إلى تدنى أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى توفر فرص جذابة للغاية،

لافتًا إلى أن عملية الاستثمار ستكون انتقائية وفى شركات تضمن تحقيق أعلى عائد، مشيرًا إلى أن شركته تدرس حاليًّا إطلاق صندوقين جديدين، مفضلًا عدم الإفصاح عن أية تفاصيل بشأنهما.

وكشف أن فرع «زيلا كابيتال» فى الإمارات يخطط أيضًا لإطلاق صندوق للاستثمار فى الأسهم الأمريكية، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على الرؤية الكاملة له، وذلك فى إطار خطتها للتوسع إقليميًّا.

يشار إلى أن «زيلا كابيتال» استحوذت، العام الماضى، على شركة «النعيم كابيتال» المالكة لرخصة إدارة الأصول، لتخترق من خلالها هذا النشاط فى السوق المحلية.

وتمتلك «زيلا كابيتال» أيضًا مساهمات بشركتى «إيجيترانس لخدمات النقل» و«الدولية للصناعات الطبية- إيكمى» وتركز على الاستثمار فى الكيانات المقيدة بحصص مؤثرة وفقًا لطبيعة السوق المصرية تتراوح من 10 إلى 30% من رأس المال الشركة، بما يضمن التمثيل فى مجلس الإدارة.

وتأسست «زيلا كابيتال» نهاية 2017 وتعمل فى 3 أنشطة رئيسية تشمل الاستشارات المالية وإدارة الأصول وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.