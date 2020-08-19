«زيلا كابيتال» تسعى للحصول على رخصة إدارة الأصول من سوق أبو ظبى

تسعى شركة زيلا كابيتال للحصول على رخصة إدارة الأصول من سوق أبو ظبي، وذلك بعد حصولها مؤخرا على رخصة المستشار المالى المستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.

وقال طارق فؤاد، مدير قطاع العمليات بـ«زيلا كابيتال»، إن الرخصة المستهدف الحصول عليها من سوق أبوظبى تؤهل الشركة للعمل داخل السوق المصرية فى مجالات إدارة المحافظ والصناديق.

وأشار فؤاد، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن «زيلا كابيتال» بموجب حصولها على رخصة المستشار المالى المستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية النصف الأول من 2020، تعمل حاليا على حزمة من الصفقات لكيانات فى قطاعات مختلفة تتنوع بين زيادات رؤوس أموال، وبيع حصص حاكمة، وغير حاكمة، لكيانات أجنبية، أو محلية، أو إعادة هيكلة إدارية.

إغلاق صفقتين بقطاعى التكنولوجيا والصحة خلال الربع الثالث

ولفت إلى أن هذه العمليات تتنوع بين قطاعات الخدمات المالية، والصحة، والأغذية، والتكنولوجيا، موضحا أن هناك صفقتين فى قطاعى التكنولوجيا والصحة سيتم إغلاقهما فى الربع الثالث من 2020.

وكشف أن زيلا كابيتال ستنتهى خلال شهر من صفقة زيادة رأسمال لشركة فى قطاع التكنولوجيا غير مُدرجة بالبورصة، وذلك عبر بيع حصة حاكمة تتجاوز %50 لبنك حكومي.

وتابع: «يلى الانتهاء من هذه العملية إنهاء صفقة زيادة رأسمال لشركة فى قطاع الصحة بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه، وبيع حصة غير حاكمة لمؤسسات أجنبية».

وكشف فؤاد أيضا عن عدة صفقات تعمل عليها «زيلا» حاليا وتشمل إعادة هيكلة إدارية، وتطوير وتأهيل إدارة علاقات المستثمرين فى شركة خدمات مالية، وزيادة رأسمال لشركة بالقطاع الصحى بقيمة 360 مليون جنيه، عبر بيع حصة تتراوح بين 22 و%25 لمؤسسات مالية أجنبية.

ولفت إلى صفقة أيضا لشركة غير مُدرجة تعمل فى مجال الأغذية الخفيفة تتطلب زيادة رأسمال تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه، يتم توجيهها لتنفيذ توسعات، وعمليات إعادة هيكلة إدارية، ولم يحدد توقيتا للانتهاء من هذه الصفقات.

وأوضح فؤاد أن مؤسسى «زيلا كابيتال» جميعهم لديهم خبرات تنحدر من «المجموعة المالية – هيرميس»، وبنك استثمار «النعيم»، وهم وائل زيادة، الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع بحوث الاستثمار فى هيرميس، وخالد جمال، الذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لذراع المجموعة المالية هيرميس فى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومروان يونس رئيس قطاع الاستثمار السابق فى شركة النعيم القابضة للاستثمار.