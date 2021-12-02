«زيلا كابيتال» تستهدف أصولاً مدارة بقيمة تقارب مليار جنيه بنهاية 2022

كشف وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذى بشركة «زيلا كابيتال» ، انها تستهدف الوصول بحجم أصولها المُدارة لحوالى مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأوضح أن «زيلا كابيتال» كانت قد أتمت مؤخرًا صفقة استحواذها على شركة «النعيم كابيتال» المالكة لرخصة إدارة الأصول وتستهدف إعادة تطوير الكيان وممارسة نشاط إدارة الأصول من خلالها فى السوق المحلية.

وائل زيادة: نستهدف التوسع الخارجى بالمجال من خلال رخصة الكيان الأم بسوق أبو ظبي

وأضاف أن الشركة لديها تطلع للتوسع الخارجى بنشاط إدارة الأصول وتحديدًا بأسواق الخليج، وذلك من خلال رخصة للعمل بسوق أبو ظبى تمتلكها الشركة الأم، لافتًا إلى أنها تُخطط لإطلاق صندوقين للاستثمار فى الأسهم بالقارة الأفريقية ودول الخليج خلال العام المقبل.

قال وائل زيادة، خلال حواره مع برنامج «CEO Level»، الذى يُذاع على شاشة «ALMAL TV» على منصة «يوتيوب» ويُقدمه حازم شريف رئيس تحرير الجريدة، إن قيمة المليار جنيه ستكون مقسمة بواقع %70 للصناديق و%30 للمحافظ الخاصة.

وأشار إلى أن آلية عمل الصناديق تقوم على شراء أسهم من السوق، مع التركيز على العائد المحقق والقطاع.

فيما أشار زيادة على جانب آخر أن «زيلا كابيتال» لديها استثمارات حالية بشركتى «إيجيترانس لخدمات النقل»، و«الدولية للصناعات الطبية –إيكمى» بقيمة يبلغ إجماليها 100 مليون جنيه فقط، فيما تدرس حاليا فرصة جديدة للاستحواذ على حصة بكيان مقيد –دون الإفصاح عن هويته- باستثمارات مستهدفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأوضح أن «زيلا كابيتال»، تُركز على الاستثمار فى الشركات المقيدة بحصص مؤثرة وفقًا لطبيعة السوق المصرية تتراوح بين 10 إلى %30 من رأسمال الشركة بما يضمن التمثيل فى مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ تأتى وفقًا لعدة محددات بالتركيز على القطاع الجيد بعيدًا عن المجالات المزدحمة كقطاع الأسمنت على سبيل المثال، إلى جانب أن تكون حصص ملكية الشركات مفتتة، ووجود مساحة لإجراء عمليات إعادة هيكلة، وأخيرًا التناغم مع الإدارة بما يسمح للعب دور مؤثر على عمليات تطوير الكيان.

وتأسست «زيلا كابيتال» بأواخر 2017، وتعمل بـ3 أنشطة رئيسية تشمل الاستشارات المالية وإدارة الأصول وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.