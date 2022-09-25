«زيلا كابيتال» تتولى أعمال المنسق المالي الحصري لمشروع استاد النادي المصري بـ4 مليارات جنيه

أعلن بنك الاستثمار زيلا كابيتال اختياره من قبل النادي المصري لتولى أعمال المنسق المالي الحصري لمشروع تطوير مجمع الاستاد الرياضى الجديد بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه تقريبا.

وقالت زيلا كابيتال فى بيان حصلته عليه “المال” إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه فى مصر، حيث يهدف إلى تطوير منطقة رياضية متكاملة بمدينة بورسعيد وفق أحدث المعايير العالمية بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة بالمجال الرياضي.

وتبلغ المساحة الإجمالية للاستاد 40 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية مخططة تصل إلى 20 ألف متفرج على مساحة بنائية تصل إلى 160 ألف متر مربع، إضافة إلى ملحق فندقي مكون من 400 غرفة.

كما يضم مخطط الاستاد مساحات تجارية أخري إضافة إلى 800 شقة فندقية فاخرة سيجري بنائها على مساحة 30 ألف متر مربع تقريبُا، وفقا للبيان.

ويترأس فريق عمل زيلا كابيتال فى التنسيق المالي للمشروع كلا من أ.وائل زيادة المدير التنفيذي ،وأ.مصطفي الشنيطي رئيس قطاع بنوك الاستثمار.

زيلا كابيتال: مدة تنفيذ مشروع استاد النادي المصري ثلاث سنوات

وائل زيادة الرئيس التنفيذى لشركة زيلا كابيتال.

ومن المخطط تنفيذ المشروع فى غضون ثلاث سنوات قادمة بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه تقريبًا، كما سيجري التعاقد مع إدارة فندقية مرموقة لإدارة الملحق الفندقي والشقق الفندقية.

وعبر مصطفى الشنيطى رئيس قطاع بنوك الاستثمار بمجموعة زيلا كابيتال عن سعادته لتولي مشروع المجمع الرياضى الواعد بمدينة بورسعيد معربا عن ثقته بأن يشكل طفرة رياضية بالمدينة.

كما أعرف كامل أبو علي رئيس النادي المصري عن سعادته بالمضى قدما فى مشروع تطوير المجمع الرياضى معربا عن أمله فى أن يمثل المشروع نقلة نوعية لمدينة بورسعيد على المستويين الرياضى والسياحي.

يشار إلى أن زيلا كابيتال هى بنك استثمار رائد يعمل فى مجال الخدمات المالية وإعادة ترتيب الصفقات والتمويل وإدارة الاستثمارات بما فى ذلك الاستشارات الماليةوإدارة الأصول والأسهم الخاصة وحلول التمويل غير المصرفية والاستشارات الإدارية.

ويتمتع البنك بامتداد شبكة علاقاته المحلية والإقليمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تربطه علاقات وثيقة بعدد من المؤسسات المالية العاملة فى المنطقة بما يتيح لعملائه شبكة واسعة من الخدمات المالية .

أما النادي المصري ،فهو واحد من أقدم الأندية الرياضية فى مصر (أسس عام 1920)، وهو النادي المفضل لأهالي محافظة بورسعيد، ويشارك فى الدوري الممتاز لكرة القدم بشكل منتظم منذ عقود، وحصل على 22 بطولة رسمية حتى الآن.