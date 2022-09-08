زيزو: التجديد للزمالك لم يستغرق 10 دقائق وكنت أملك عرضًا ماديًا لا يرفض

تحدث أحمد السيد زيزو ، لاعب نادي الزمالك ، عن كواليس مفاوضات تجديد عقده مع القلعة البيضاء، وذلك قبل أيام قليلة على مواجهة الهلال السعودي، وبعد تجديد تعاقده مع ميت عقبة لمدة 3 سنوات.

وقال زيزو ، خلال تصريحات تليفزيونية: مفاوضات التجديد لم تستغرق أكثر من 10 دقائق بمكتب مرتضى منصور. صافح والدي وتعرف عليه ثم أخبرته بأنني أريد الاستمرار، وأخبرني أنهم يريدوا استمراري. قدموا عرضًا مناسبًا ووافقت عليه وانتهى الأمر.

وأضاف: “لا أحد يعلم كيف يقابلنا جمهور الزمالك في الشارع. الحب والشعبية التي وصلت لها في الزمالك، كان معها من الطبيعي أن أحسم قرار تجديدي”.

وتابع: “بالتأكيد لم تكن الأمور المادية هي العامل الأول، لو كانت الماديات هي همي الأول لما جددت تعاقدي، لكنني نظرت لأمور أخرى بجانب الماديات، سواء شعبية ونجومية وبطولات وراحة نفسية”.

وواصل: “كنت بالفعل أملك عرض لا يمكن رفضه ماديًا، لكن ربما إذا وصلني عرضًا كبيرًا من أوروبا سيرفع بالفعل من قيمتي ومن اسم الزمالك بتشريفه في فريق كبير”.

وتطرق زيزو للحديث عن مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل بالدوحة: “مقبلون على مباراة كبيرة، ولاعبو الزمالك يحبوا المباريات الكبيرة. المناسبات الكبيرة تظهر شخصيات اللاعبين الكبار ومحبي التحدي. لسنا قلقين من الهلال بقدر كوننا مترقبين للمباراة”.

يُذكر أن بعثة الزمالك وصلت إلى قطر عصر اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبلة في بطولة كأس لوسيل بمناسبة افتتاح استاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022.