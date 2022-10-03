«زيرو جمارك للسيارات» .. برلمانى يطالب بتطبيق اتفاقية اليورو علي المصريين بالخارج

أعلن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب ، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن عدم منح المصريين بالخارج نفس الإعفاءات الجمركية الممنوحة بإتفاقية اليورو لنفس السيارات الواردة من أوروبا، والتى تستهدف تطبيق زيرو جمارك على السيارات القادمة من الخارج.

وأكد على أن المصريين بالخارج يشاركون فى دعم موارد الدولة والإقتصاد الوطنى وخاصة على مستوى توفير العملة الصعبة التى تكون فى حاجة إليها الدولة المصرية بشكل دائم مع عديد من الموارد الأخرى، ومن ثم الإهتمام بهم والتغلب على إشكالياتهم مع توفير الحوافز الداعمة لهم يعد ضرورة ومسئولية كبيرة على الحكومة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه رغم هذه الجهود إلا وزارة المالية بالحكومة تعمل على تفعيل إعفاءات جمركية ممنوحة بإتفاقية “اليورو” الموقعة بين بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومصر، بشأن استيراد السيارات إلا أنها لا تقوم بتطبيقها على المصريين بالخارج الذين يقومون باستيراد نفس السيارات ويكونوا متواجدين فى أى بلدان أخرى وهو الأمر الذى يحتاج للمراجعة، خاصة أن هذا يعد تمييز .

كما أكد بأن جهود ودور المصريين بالخارج يؤكد أهمية العمل على دعمهم وتحفيزهم وليس ممارسة أى أعمال تمييز ضدهم ومن ثم نحن أمام أهمية فى المساواة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على أعمال استيراد السيارات وخاصة للمصريين بالخارج إبان استيرادهم أى سيارات للداخل المصرى فى وقت وجودهم بأى الدول الأخرى.