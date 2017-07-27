زيروكس: تقديم محفظة منتجات تناسب مختلف العملاء

محمود جمال قال تامر أبو كيفة، مدير التسويق بشركة زيروكس مصر لحلول الطباعة الرقمية، إن أسعار منتجات الشركة تبدأ من 500 وحتى 20 ألف دولار، حسب حجمها ومهام عملها، لتناسب مختلف مختلف العملاء.وأوضح أن شركته طورت منصة مفتوحة المصدر علي المحمول، تعرف باسم connect key، وتتيح الربط بين أجهزته



محمود جمال

قال تامر أبو كيفة، مدير التسويق بشركة زيروكس مصر لحلول الطباعة الرقمية، إن أسعار منتجات الشركة تبدأ من 500 وحتى 20 ألف دولار، حسب حجمها ومهام عملها، لتناسب مختلف مختلف العملاء.

وأوضح أن شركته طورت منصة مفتوحة المصدر علي المحمول، تعرف باسم connect key، وتتيح الربط بين أجهزتها إلكترونيا.

وأشار أبو كيفة إلى أن العديد من عملاء الشركة يستثمرون ملايين الدولارات في شراء حلول جديدة، لكنها قد تكون غير متكاملة مع بعضها ومتصلة بشبكة الإنترنت.



وأضاف أن الشركى تستهدف من محفظة حلولها الجديدة، والتي تعتبر الأكبر في تاريخها، ترشيد التكلفة وميكنة العملية التشغيلية وجعل الموظفين أكثر سعادة ورضاءً.