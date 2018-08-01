زيروكس تضيف حلولا لإدارة الطباعة بخاصيات جديدة

محمود جمالقامت شركة زيروكس، المتخصصة في حلول الطباعة، بتوفير حلول جديدة مبتكرة لحماية البيانات والأجهزة مع توفير الكثير من التكاليف من خلال Xerox Workplace Solutions التي تضيفها إلى نظام تشغيل عددًا من الطابعات التي تستخدم في بيئات العمل المختلفة، والتي تعزز من تأمين تداول البيانات وتوفير الكثير م

محمود جمال

قامت شركة زيروكس، المتخصصة في حلول الطباعة، بتوفير حلول جديدة مبتكرة لحماية البيانات والأجهزة مع توفير الكثير من التكاليف من خلال Xerox Workplace Solutions التي تضيفها إلى نظام تشغيل عددًا من الطابعات التي تستخدم في بيئات العمل المختلفة، والتي تعزز من تأمين تداول البيانات وتوفير الكثير من التكاليف، حيث من الممكن أن يتم إتاحة هذه الخصائص الجديدة على السحابة أو على السيرفر الخاص بمكان العمل.

قال محمد منير رئيس قطاع التسويق في زيروكس مصر: “إن زيروكس تبحث دائمًا عن تطوير المزيد من الخصائص التي تزيد من كفاءة بيئة العمل لدى عملاءنا خاصة من الذين يعتمدون في أعمالهم على الكثير من الطابعات لتسيير الأعمال والتواصل على مستوى الكثير من البيانات ذات الطبيعة السرية التي تحتاج إلى المزيد من الخصوصية، كما نعمل دائمًا على تطوير الأدوات التي من الممكن أن تساعد على توفير التكاليف والمساهمة في تحسين الإنتاجية وتحقيق الأرباح.”

بالإضافة إلى الخيارات التي تتيح الطباعة من أي جهاز محمول، تعتبر سرية البيانات وحمايتها، والتحكم في الطابعات عن بعد من اهم أولويات Xerox Workplace Solutions حيث انهم من العوامل الرئيسية لزيادة كفاءة بيئة العمل وتوفير التكاليف لدى عملائنا. لذلك توفر Xerox Workplace Solutions خيارين من خصائص الأمان المبتكرة المصممة لحماية البيانات وإمكانية الوصول للجهاز.