«زيروكس» تسعى للاستحواذ على «HP» للكمبيوتر بقيمة 33.5 مليار دولار

يدعم المستثمر النشط كارل إيكان الذى يملك حصة 4.2 % فى HP و 10.9 % فى زيروكس صفقة الاستحواذ بينهما

أعلنت شركة زيروكس لمنتجات وخدمات الطباعة الديجيتال، أنها ضمنت توفير 24 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذ بقيمة 33.5 مليار دولار، على شركة HP لأجهزة الكمبيوتر فى أول وأكبر صفقة أمريكية من هذا النوع فى العام الجديد، غير أن الأخيرة ما زالت تعارض هذا الاستحواذ بعدما رفضت فى نوفمبر الماضى عرض لشراء سهمها بمبلغ 22 دولارًا، بزعم أنه أقل بكثير من قيمتها الحقيقة مما جعل زيروكس تزيد عرضها وتقدمه لمساهمى HP مباشر.

وأجرت شركة زيروكس -اليوم الإثنين- حوارًا بناءً مع العديد من كبار المساهمين فى شركة HP لتنفيذ صفقة الاستحواذ.

وأكد جون فايزنتين المدير التنفيذى لشركة زيروكس، أنه ينتظر الاجتماع مع رئيس مجلس لإدارة HP شخصيًا لبدء مفاوضات هذه الصفقة.

ويدعم المستثمر النشط كارل إيكان الذى يملك حصة 4.2 % فى HP و 10.9 % فى زيروكس صفقة الاستحواذ.

وذكرت وكالة “رويترز” أن كارل حث مسهامى HP للموافقة على الاندماج مع زيروكس والاجتماع بمدرائها لتنفيذ الصفقة بأسرع ما يمكن.

ويحاول جون فايزنتين الاجتماع مع المسئولين بشركة HP سواء مع المستشارين أو بدونهم لتعجيل الانتهاء من صفقة الاستحواذ.

ورأى كارل إيكان أن الاندماج بين شركتى الكمبيوتر والطابعات الإلكترونية سيحقق فوائد عديدة للشركتين.

أسعار أسهم HP ترتفع قبل بدء التعاملات الصباحية ببورصة نيويورك 2%

وارتفعت أسعار أسهم شركة HP قبل بدء التعاملات الصباحية فى بورصة نيويورك اليوم 2% بعد عرض زيروكس الاستحواذ عليها.

ولم يتمكن محررو وكالة رويترز من الاتصال بشركة HP للتعليق على عرض زيروكس الاستحواذ عليها وارتفاع أسعار أسهمها.

وتنتج شركة زيروكس الأمريكية -التى تتخذ من مدينة نورووك بولاية كونيكتيكت مقرًا لها- منتجات طباعة ديجيتال وتصدرها لحوالى 16 دولة.

ولكن غالبية العاملين فى شركة زيروكس يعملون فى مدينة روشيستر بولاية نيويورك، والتى تأسست فيها قبل انتقالها لولاية أخرى.

وتتخذ شركة هويليت باكارد الأمريكية التى تعرف اختصارًا بالرمز HP من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، وتصدر تكنولوجيا المعلومات لغالبية العالم.

كان بيل هيويليت وديف باكارد أسسا شركة HP منذ 81 سنة فى عام 1939 فى مدينة بالو ألتو.

وتتوقع شركة HP أن تبلغ مبيعاتها خلال السنة المالية الحالية 30 مليار دولار، كما ارتفع سهمها بأكثر من 5 %.

أما إيرادات شركة زيروكس خلال الربع المنتهى سبتمبر الماضى، فقد تراجعت 6 % لتنزل إلى 2.2 مليار دولار.

وهبطت إيرادات زيروك خلال التسع شهور المنتهية 30 سبمبر الماضى، بأكثر من 8 % لتنخفض إلى 9.3 مليار دولار.