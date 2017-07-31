زيروكس تستهدف 15% نمواً بأعمالها

❏ هيثم عبده: القرارات الحكومية كانت ضرورية لكنها مقلقة للنشاط الاقتصادى - تعاون وثيق مع شركات أمن المعلومات.. و750 موظفا بمكتب مصر - ميكنة وفهرسة قواعد بيانات للوزارات والهيئات وليد عبد الرحمن: 9 % ارتفاعاً فى مبيعات الشركة بالنصف الأول «Aptec» موزعاً جديداً..وبرامج تحفيزية للوكلاء المعت

❏ هيثم عبده: القرارات الحكومية كانت ضرورية لكنها مقلقة للنشاط الاقتصادى

– تعاون وثيق مع شركات أمن المعلومات..

و750 موظفا بمكتب مصر

– ميكنة وفهرسة قواعد بيانات للوزارات والهيئات

وليد عبد الرحمن:

9 % ارتفاعاً فى مبيعات الشركة بالنصف الأول

«Aptec» موزعاً جديداً..وبرامج تحفيزية للوكلاء المعتمدين

محمود جمال

تستهدف شركة «زيروكس مصر» لحلول الطباعة الرقمية، والتصوير تحقيق نمو فى حجم أعمالها قبل نهاية 2017 بنسبة 10 إلى 15 %، بالتزامن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وثبات سعر صرف الدولار.

يشار إلى أن سعر صرف العملة الأمريكية، يشهد حاليا استقراراً لدى أغلب البنوك عند 17 جنيهاً بعدما كان يتخطى 18 بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، صعودا من 8.88 جنيه.

وقال هيثم عبده، مدير الشركة، إن «زيروكس» أطلقت خلال العام الحالى، مجموعة تضم 29 منتجا جديدا في فئة الطابعات والطابعات متعددة الوظائف لخدمة مؤسسات الأعمال بمختلف أحجامها، فضلا عن أحدث طابعات «inkjet » والتى بدأت فى طرح أولى موديلاتها بالسوق المحلية فى 2016.

وعقدت الشركة المؤتمر السنوى للشركاء والموزعين المحليين خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو الحالى فى مدينة الغردقة تحت عنوان « the future of work » بمشاركة نحو 90 شريكاً وموزعاً معتمداً.

وأوضح «عبده» لـ « المال » أن «زيروكس» لديها علاقات تعاون قوية مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال أمن المعلومات، للحفاظ على سرية بيانات عملائها، مشيرا إلى أنها تحتل المركز الأول دوليا فى ضمان خصوصية المعلومات وفقاً لتقارير مؤسسات الأبحاث التسويقية.

وقدر عدد العاملين فى الشركة بمصر بنحو 750 موظفا مباشرا وغير مباشر، بالإضافة إلى امتلاكها مركزا إقليميا لتدريب الوكلاء والموزعين المعتمدين، على المنتجات الجديدة يخدم مصر وأسواق منطقة الشرق الأوسط.

وحول خدمات مابعد البيع، ألمح إلى أن الشركة توفر خدمات الصيانة، والدعم الفنى للشركات والمؤسسات على مدار الساعة لمدة 7 أيام أسبوعياً من خلال مركز «كول سنتر» مدرب.

وعلى صعيد القرارات الاقتصادية الأخيرة، لفت إلى أن «زيروكس» تعمل فى مصر منذ 39 عاماً، وترى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة كانت ضرورية إلا أنها مؤلمة ومقلقة بالنسبة للنشاط الاقتصادى، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت توافر سيولة دولارية لدى البنوك، بعد تراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

يذكر أن حكومة المهندس، شريف إسماعيل، بدأت منذ نوفمبر الماضى تنفيذ الخطوات الفعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وجاء على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، تلاه قرار تحريك أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض مرتين خلال أقل من شهرين، ثم إقرار ضريبة القيمة المضافة، التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز 35%.

وأضاف أن الشركة قررت خلال الربع الأخير من 2016 عدم زيادة أسعار عقود صيانة أجهزتها رغم تحرير سعر الصرف، ولكنها بدأت منذ مطلع العام الحالى فى رفع أسعار أجهزتها بنسب متفاوتة تختلف من جهاز لآخر حسب النوع والحجم.

ولفت إلى أن «زيروكس» نفذت خلال المرحلة الماضية العديد من مشروعات ميكنة وفهرسة قواعد البيانات الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة كفاءتها باستخدام أحدث أجهزتها وبأقل التكاليف.

ومن جانبه، كشف وليد عبد الرحمن، مدير عمليات الموزعين بالشركة، عن نمو إجمالى مبيعات «زيروكس» خلال النصف الأول من 2017 بـ 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعد تسجيل القطاع الحكومى نمواً بـ 13%، و86% للقطاع التجارى.

وتابع: « تراجعت مبيعات قطاع كبار العملاء بنسبة كبيرة بسبب تذبذب سعر الصرف، وتسعى الشركة إلى استعادة النمو مجدداً من خلال تدريب ورفع كفاءة الموزعين، لاسيما وأن السوق المصرية تتحسن للأفضل وتنمو سريعاً بعد تطبيق الحكومة حزمة من الإجراءات الإصلاحية».

وأضاف أن «زيروكس مصر» وضعت خطة إستراتيجية لمدة 3 سنوات تبدأ من 2017 وحتى 2019 تقوم على التوسع فى شبكة الموزعين لحلول الشركات، لذلك قامت مؤخرا بتعيين شريك رئيسي جديد وهو « Aptec »«، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك من 50 إلى 55 موزعاً معتمداً فى 3 قطاعات رئيسية هى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحكومة، وكبار العملاء، ولديها أيضاً فريق عمل لإدارة أعمالها مع الشركات الكبيرة.

يشار إلى أن شبكة شركاء وموزعي «زيروكس» تشتمل على 3 فئات، الأولى: هي «Platinum Partner» وتضم الشركاء الحصريين فقط، والثانية تشمل الـ «Gold Partner» والثالثة هي «Silver Partner»، ويقومون بتغطية جميع محافظات الجمهورية من السلوم وحتى أسوان.

ونوه بأن «زيروكس» لديها من 15إلى 20 موزعا آخر يتولى تقديم أعمال الصيانة والدعم الفنى للعملاء على مستوى الجمهورية، معتبراً أن المنافسة أصبحت قوية جدا مع الشركات الوافدة على السوق المصرية، والعملاء لديهم وعى كاف بذلك، وستبدأ الشركة فى تطبيق برنامج حوافز جديد للموزعين خلال الربع الثالث من العام الحالى.

يذكر أن «زيروكس» العالمية متواجدة فى 140دولة، وتحقق إيرادات 11 مليار دولار سنويا،ً منهم 1.20مليار دولار من الأسواق النامية، ويعمل لديها أكثر من 35 ألف موظف، وتمتلك منتجات بأسعار تدور بين 500 و20 ألف دولار، كما طورت منصة مفتوحة المصدر على أجهزة المحمول تعرف باسم« connect key»، وتتيح الربط بين أجهزتها إلكترونيا،عبر تطبيقات تكنولوجيا الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

