زيروكس تستهدف 10% نموا فى إيراداتها

محمود جمال:تستهدف شركة زيروكس لحلول الطباعة الرقمية زيادة حجم إيراداتها بمصر، بنهاية العام الحالى، بنسبة %10 مع ثبات سعر صرف الدولار واستقرار الأوضاع الاقتصادية تدريجيًّا.قال عزت بدوى، رئيس قطاع حلول الأعمال بالشركة، إن الشركة تقسم السوق إلى شرائح تتضمن الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات والبنوك،

محمود جمال:

تستهدف شركة زيروكس لحلول الطباعة الرقمية زيادة حجم إيراداتها بمصر، بنهاية العام الحالى، بنسبة %10 مع ثبات سعر صرف الدولار واستقرار الأوضاع الاقتصادية تدريجيًّا.

قال عزت بدوى، رئيس قطاع حلول الأعمال بالشركة، إن الشركة تقسم السوق إلى شرائح تتضمن الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات والبنوك، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تحدد حسب المناطق الجغرافية أو مجال العمل.

وأكد بدوى، لـ”المال”، أن “زيروكس” تتعامل مع %90 من البنوك الحكومية والخاصة، و%80 من المستشفيات فى مجال طباعة أفلام الأشعة بدقة عالية تساعد الأطباء على سهولة تشخيص الحالات المرَضية، كما تتعاون معها فى تأمين بيانات المرضى والتأكد من صلاحية الأدوية.

وأضاف: تمتلك الشركة أيضًا مجموعة من الحلول المتقدمة الموجّهة لمؤسسات القطاعين المصرفى والمالى، إذ طوّرت مؤخرًا حلًّا جديدًا يمنع نهائيًّا طباعة وتسريب المستندات التى تشتمل على معلومات حساسة أو استراتيجيات تسويقية من خلال حزمة برامج متخصصة، ولديها تعاقدات أيضًا مع شركات السيارات وقطاع الأعمال العام.

وتابع أن الشركة تستحوذ على %30 من مبيعات سوق طابعات الـA3 وA4، و%74 من سوق الطابعات فائقة السرعة والطابعات التجارية.

وذكر أن لدى “زيروكس” استراتيجية مختلفة فى التعامل مع الجهات الحكومية، حيث تمتلك ميزانيات خاصة وأهدافًا محددة، وتسعى إلى ميكنة أعمالها تدريجيًّا باستخدام حلول تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وتابع: تضم محفظة الشركة 400 عميل رئيسى، منهم cib والأهلى والمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى أكثر من 20- 30 ألف عميل فرعى آخر فى باقى القطاعات الاقتصادية.

واستبعد اتجاه الشركة نحو إنشاء مراكز بحثية بمصر على غرار أسواق أوروبا وأمريكا، ولا سيما أنها مكلفة وتحتاج إلى تجهيزات كبيرة، منوهًا بأن زيروكس تبحث عن توفير الدعم المادى لاستمرار عمل هذه المراكز أكثر من تدشين أخرى جديدة.

على صعيد آخر كشف عن مواجهة الشركة أزمة التعويم من خلال بيع المخزون من أجهزة طابعات ومستلزمات تشغيل وقطع غيار للوكلاء والموزعين المعتمَدين بالسعر الرسمى للدولار قبل تحرير سعر الصرف عند مستوى 8.88 جنيه؛ تحسبًا لفرض أى زيادة جديدة على عملائها.

يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل بدأت منذ نوفمبر الماضى تنفيذ الخطوات الفعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وجاء على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، تلاه قرار تحريك أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض مرتين خلال أقل من شهرين، ثم إقرار ضريبة القيمة المضافة التى أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز %35.

وأكد أن “زيروكس” تربطها علاقة شراكة قوية مع المصرية للاتصالات تمتد إلى 10 سنوات من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات إلى سنترالاتها على مستوى محافظات الجمهورية، مما يعزز فرص التعاون المستقبلى بين الجانبين.

من جانبه ألمح وائل صدقى، مدير قطاع التسويق بالشركة، إلى استهداف “زيروكس” زيادة حجم عائداتها بنهاية العام الحالى بنسبة %10، لافتًا إلى تأثر الشركة سلبًا خلال العام الماضى بنفس نسبة الزيادة فى سعر العملة الأمريكية دون تحريك أسعار منتجاتها.

ورأى صدقى أن الفترة التى تلت تعويم الجنيه شهدت عدم قدرة العملاء على تحديد سعر عادل للدولار، مما دفع الشركة للحفاظ على تكلفة صيانة أجهزتها منذ نوفمبر وحتى مارس الماضى، تلاها فرض زيادة تدريجية تصل إلى %30 تختلف من منتج آخر ومن خدمة لأخرى.

وحول المشاركة فى معرض كايرو آى سى تى، رأى أن إقامة دورة العام الحالى بمركز المؤتمرات الجديد فى منطقة التجمع الخامس فرصة جديدة للعارضين، ولدينا 32 منتجًا متنوعًا، إلا أن الشركة تستهدف طرح حلول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعرض تعتمد على تكنولوجيا الحوسبة ومزودة بتطبيقات داخلية built in تعمل على أجهزة المحمول.

ولفت إلى اتجاه الشركة لتحويل جميع ماكيناتها لتصبح أكثر ذكاء Full smart أواخر 2017 أو بداية العام المقبل، بما يتناسب مع إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستطرد: أتاحت الشركة ماكينة تجمع بين مزايا A3 وA4 للشركات الصغيرة وبنفس الأسعار، إذ توجد 3 أنواع من الطابعات بالأسواق هى: A4 وA3 وماكينات الإنتاج فائقة القدرة.

كما توفر لشركات الاتصالات طابعات تسمح لها بقراءة بيانات العميل تلقائيًّا عند شراء الخطوط الجديدة، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة يمكنها تقسيط سعر المنتج من خلال الوكيل على 3 أو 5 سنوات، أو السداد بنظام التأجير التمويلى عبر شركة إنكوليس.

وحول دور الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية علّق: لدى زيروكس قسم يسمى ” “DITIGALTRANSFOMATIONولا سيما مع اتجاه الحكومة نحو تطوير خدماتها وربط الجهات العامة ببعضها إلكترونيًّا، وقام بتنفيذ العديد من المشروعات مع الحكومة، منها رقمنة ملايين من وثائق الجواز والطلاق على مدار الـ100 عام الماضية، بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة.

يُذكر أن «زيروكس» العالمية متواجدة فى 140 دولة، وتحقق إيرادات 11 مليار دولار سنويًّا، منها 1.20 مليار دولار من الأسواق النامية، ويعمل لديها أكثر من 35 ألف موظف، وتمتلك منتجات بأسعار تدور بين 500 و20 ألف دولار.

وطوّرت منصة مفتوحة المصدر على أجهزة المحمول تعرف باسم «connect key»، تتيح الربط بين أجهزتها إلكترونيًّا عبر تطبيقات تكنولوجيا الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. ويقدر عدد موظفى الشركة بنحو 35 ألف موظف عالميًّا، منهم 700 موطف بمصر، بزيادة تدور نسبتها حول %10، مقارنة بـ2015.

وبحسب هيثم عبده، مدير زيروكس مصر، فإن الشركة الأم العالمية استثمرت نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الحالى فى مشروعات البحث والتطوير، ولديها مراكز للأبحاث فى أسواق أمريكا والهند وأوروبا وكندا، بجانب أكثر من 10 آلاف براءة اختراع.

وتمتلك زيروكس مصر من 50 إلى 55 موزعًا معتمدًا فى 3 قطاعات رئيسية هي: الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحكومة، وكبار العملاء، ولديها أيضًا فريق عمل لإدارة أعمالها مع الشركات الكبيرة.

وتنقسم شبكة موزعيها المعتمَدين إلى 3 فئات، الأولى: هى «Platinum Partner»، وتضم الشركاء الحصريين فقط، والثانية تشمل الـ «Gold Partner»، والثالثة هى «Silver Partner»، ويقومون بتغطية جميع محافظات الجمهورية من السلوم وحتى أسوان، ولديها 15- 20 موزعًا آخر يتولى تقديم أعمال الصيانة والدعم الفنى للعملاء على مستوى الجمهورية.