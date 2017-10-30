زيروكس تستثمر 1.2 مليار دولار في البحث والتطوير‎

محمود جمالكشف هيثم عبده، مدير عام شركة زيروكس مصر، أن الكيان العالمي ضخ 1.2 مليار دولار استثمارات خلال العام الحالي في مشروعات البحث والتطوير.وأوضح عبده، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أن زيروكس لديها مراكز للأبحاث في أسواق أمريكا والهند وأوروبا وكندا، بجانب أكثر من 10 آلاف براءة

محمود جمال



كشف هيثم عبده، مدير عام شركة زيروكس مصر، أن الكيان العالمي ضخ 1.2 مليار دولار استثمارات خلال العام الحالي في مشروعات البحث والتطوير.



وأوضح عبده، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أن زيروكس لديها مراكز للأبحاث في أسواق أمريكا والهند وأوروبا وكندا، بجانب أكثر من 10 آلاف براءة اختراع.



وقدر عدد موظفي الشركة بنحو 35 ألف موظف عالميًا منهم 700 موطف بمصر، بزيادة تدور نسبتها حول 10% مقارنة بـ2015.

