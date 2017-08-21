زيروكس.. الأولى فى حلول خدمات الطباعة ‎

خاص احتلت شركة زيروكس لحلول الطباعة الرقمية المركز الأول عالميأ خلال عام 2017 وفقًا لأخر تقرير أعدته مجموعة "Quocirca" لتحليل الأبحاث. ويبين التقرير أن المحفظة الجديدة لزيروكس من الطابعات متعددة الوظائف الذكية التي تدعم بتقنية ConnectKey تقوم بتحويل أجهزة الطباعة التقليدية إلى م

خاص

احتلت شركة زيروكس لحلول الطباعة الرقمية المركز الأول عالميأ خلال عام 2017 وفقًا لأخر تقرير أعدته مجموعة “Quocirca” لتحليل الأبحاث.

ويبين التقرير أن المحفظة الجديدة لزيروكس من الطابعات متعددة الوظائف الذكية التي تدعم بتقنية ConnectKey تقوم بتحويل أجهزة الطباعة التقليدية إلى مساعدين ذكيين متصلين في مكان العمل، مما يعكس احتياجات الشركات اليوم بحيث تمكن هذه التكنولوجيا من ميكنة العمل وتدفقه بصوره أليه والاتصال بالتخزين الحسابي وصولاً إلى التحليلات والتقارير.

ويشير تقرير “Quocirca”، الذي يعد تحليلاً لسوق الشركات العالمية لخدمات الطباعة المدارة، إلى اتساع وعمق القدرة لدى “زيروكس” من خلال تهيئة بيئة متطورة من الجيل الثاني لخدمات الطباعة المدارة، ورؤية قوية للابتكار، كدليل على قيادة الشركة المستمرة في هذا المجال.

وأكد حسن صفوت، رئيس قطاع الخدمات الشاملة والتحول الرقمي في زيروكس مصر، أن خدمات وحلول ومنتجات زيروكس العالمية التي يتم تقديمها للعملاء داخل مصر، نجحت في تحقيق الهدف المطلوب منها وهو تحقيق مفهوم التحول الرقمي داخل المؤسسات، مما ينتج عنه تسريع وتيرة العمل ورفع الكفاءة وتقليل الوقت والمجهود.

وأضاف أن ابتكارات زيروكس في مجال الأمن والتحليلات وغيرها من القدرات التي تعزز محفظة خدمات الطباعة المدارة الخاصة بهم، خاصةً منصة ConnectKey الخاصة بها، تبشر بنجاح كبير باعتبارها عاملاً رئيسيًا لتمكين ميكنة سير العمل لكل من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.