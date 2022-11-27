زيروتك للأنظمة الأمنية ترفع حجم إنتاجها إلى 200 ألف كاميرا مراقبة محلية الصنع

تخطط شركة زيروتك للأنظمة الأمنية رفع حجم إنتاجها من كاميرات المراقبة محلية الصنع بالتعاون مع مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع إلى 200 ألف وحدة بنهاية العام الجارى.

وقال عاطف أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن زيروتك تنتج حاليا 150 ألف كاميرا من 60 طرازا مختلفا، مؤكدا أن الشركة تولى اهتماما ملحوظا للتعاون مع مصنع الإلكترونيات لدى الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات القومية.

وأوضح أبو هاشم لـ«المال» أن الشركة بصدد الإعلان عن عدد من التفاصيل الخاصة بأنشطة الشركة خلال الفترة الأخيرة، وكذلك حجم التعاون بينها ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، خلال الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2022.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «زيروتك»، أن الشركة باتت تمتلك 35 فرعا على مستوى الجمهورية، منها فروع لتجارة الجملة، والتعامل مع الفنيين والإداريين، وأخرى كمنافذ بيع للجمهور.

وأشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها فى مصر من خلال عمليات الاستيراد من الخارج، والاكتفاء فقط بعملية التوزيع والتركيب وتوفير الدعم الفنى إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية أمام طموحها الذى تمتلكه الشركة للتوسع فى السوق المحلية، وخلق فرص جديدة فى الأسواق العربية والأفريقية.

واعتبر أبو هاشم أن وجود كيان كمصنع الإلكترونيات ضمن منظومة الهيئة العربية للتصنيع التى تتمتع بخبرات وإمكانيات هائلة لم تكن متوفرة مع أى كيان آخر، دفعنا للتفكير فى عملية التصنيع محليا.

وأضاف قائلا: وجدنا كل سبل الدعم والمساندة وتقديم تسهيلات فى إطار دعم صناعة محلية وطنية، وهو ما سهل البدء فى عمليات التصنيع وتوزيع هذه المنتجات من خلال منافذ البيع التابعة للهيئة وغيرها من المنافذ التابعة لشركات أخرى.

وأشار إلى أن الشركة نفذت العديد من أنظمة المراقبة لعدد من الكيانات التجارية الكبرى، منها فروع «هايبر ماركت»، بالإضافة إلى أغلب الفروع التابعة للمتاجر الكبرى، وعمليات تأمين قطاع الشحن.

واستطرد، ما أن انتهينا من عمليات التصنيع محليا حتى تعاقدنا على تنفيذ أعمال لعدد من الوزرات والقطاعات والشركات الحكومية، على رأسها عدد من المنشآت التابعة لوزارة المالية، وهيئة الأرصاد الجوية، ووزارة الكهرباء، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد أن «زيروتك»، تلعب دورا محوريا داخل كل المشروعات القومية الكبرى منها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالى، وعدد من المشروعات المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

وحول منتجات الشركة، قال أبو هاشم إن الشركة تعمل على إنتاج كاميرات المراقبة، وأجهزة البصمة، والانتركم، والساوند سيستم، كمنتجات وطنية ذات جودة عالية، كما أن الشركة تعمل على دراسة التوسع فى إنتاج المزيد من المنتجات التى تحمل اسم مصر.

واعتبر أن استخدام الكاميرات فى الفترة الأخيرة تعدى عملية التأمين فقط، وبات جزءا أصيلا فى الأعمال الإدارية التى تنظم سير العمل داخل أى كيان حكومى أو غير حكومى.

وأشار رئيس مجلس إدارة «زيروتك» إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نجاح فى السوق المصرية بعدما عملت على توفير العديد من الفروع، كذلك وجود خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة خدمات البيع والتركيب والصيانة والتوزيع على مستوى الجمهورية.

واعتبر أن توفير منافذ البيع والصيانة وسرعة الاستجابة لمشكلات العملاء ساهم فى عملية التوسع واكتساب الشركة ثقة العملاء، خاصة أن المنتج المباع يتم إنتاجه داخل كيان كبير اسمه مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وانتقل رئيس مجلس إدارة «زيروتك» إلى ملف التصدير، مؤكدًا أن الشركة وبالعمل مع الهيئة العربية للتصنيع تعمل على دراسة الأسواق الأفريقية والعربية فى الوقت الحالى، لبحث إمكانية تصدير منتجاتنا لهذه الدول.

وأكد أبو هاشم أن عملية التصدير ستسير وفق مخطط مدروس، خاصة أن شركته تقدم منتجات تمتلك قدرة تنافسية عالية وتتيح خدمات ما بعد البيع، معتبرًا أن تحقيق هذه الخطوة سيأتى فور تقديم عدد معين من الموديلات فى السوق المحلية وبجودة عالية تمكنا من المنافسة.

وانتقل رئيس مجلس إدارة «زيروتك» إلى مشاركة الشركة فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الشركة قررت المشاركة فى المعرض لما يتمتع به من سمعة محلية وعالمية جيدة.