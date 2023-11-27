«زيروتريد» تتولى تسويق المنتجات الإلكترونية والمنزلية التابعة لـ«العربية للتصنيع»

وقعت شركة “زيروتريد” للتسويق والتوزيع عقد شراكة مع مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، تقوم بموجبه الأولى بأعمال تسويق وتوزيع منتجات الأخير.

وقال عاطف أبو هاشم رئيس مجلس إدارة “زيروتريد” إن الشركة المؤسسة حديثا نجحت فى توقيع عقد مع أحد أكبر المصانع فى مصر، بموجبه تتولى “زيروتريد” أعمال التسويق والتوزيع للمنتجات التى تحمل العلامة التجارية لمصنع الإلكترونيات.

وأضاف أبو هاشم لـ”المال” أن كافة المنتجات التى سيتم العمل عليها، تم إنتاجها بشكل كامل داخل مصنع الإلكترونيات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف التركيز على احتياجات السوق المحلية، تليها التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأجنبية .

ولفت إلى أن المنتجات سيتم عرضها داخل الفروع المشتركة بين مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع وشركة “زيروتريد” لأنظمة المراقبة، مؤكدا على وجود خطوات أخرى تشمل التوسع وزيادة عدد الفروع فى القريب العاجل.

وأكد على أن إدارة مصنع الإلكترونيات طالبت بضرورة تقديم المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة، فى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع لتقديم منتجات بمواصفات عالمية وبأسعار مخفضة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

تشمل منتجات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ثلاجات وتليفزيونات ومراوح وغسالات ولمبات وبوتاجازات، وأدوات منزلية، وتليفونات، وتابلت، وسماعات، وبطاريات الليثيوم الذكية علاوة على العديد من المنتجات الأخرى.