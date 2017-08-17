زيدان يحصد 7 ألقاب مع ريال مدريد فى 590 يوما

علي المصري: واصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الملكي، بعدما حقق لقب السوبر الإسباني أمس أول أمس الأربعاء، على حساب غريمه ومنافسه التقليدي برشلونة.وحقَّق زيدان، رقمًا مذهلاً بعدما حقق اللقب السابع له مع الفريق الملكي في





علي المصري:

واصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الملكي، بعدما حقق لقب السوبر الإسباني أمس أول أمس الأربعاء، على حساب غريمه ومنافسه التقليدي برشلونة.

وحقَّق زيدان، رقمًا مذهلاً بعدما حقق اللقب السابع له مع الفريق الملكي في أقل فترة زمنية، وهي عام ونصف “590 يوما” مدة جلوسه على مقاعد المدير الفني.

وبعدما قاد الفريق لحصد لقبي السوبر الأوروبي والمحلي هذا الموسم، ارتفع عدد الألقاب التي حققها “زيزو” مع الفريق الملكي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في يناير 2016 إلى 7 ألقاب، ليعادل زيدان، الألقاب التي حققها فيسنتي ديل بوسكي مع ريال مدريد.

واحتل زيدان بهذه الألقاب المرتبة الثالثة في لائحة شرف المدربين الأكثر حصدًا للألقاب بتاريخ النادي العريق، بعد لويس مونيوز الذي حقق 14 لقبًا خلال الفترة من “1959- 1974″، ولويس مولوني الذي حصد 8 ألقاب خلال الفترة من “1974- 1986”.

ولم تأتِ هذه البطولات من فراغ لاسيما وأنَّ أرقام الفريق تحت القيادة الفنية للنجم الفرنسي، تعكس الأمر حيث أنه خلال 90 مباراة حقق الفريق 69 انتصارًا، و14 تعادلاً، و7 هزائم، ولم يسبق لأي مدرب في تاريخ الريال، أن حقَّق هذه الألقاب والنجاحات في مثل هذه الفترة القصيرة.

ورغم استلام زيدان دفة فريق مزقته الخلافات إبان فترة سلفه رافاييل بنيتيز، إلا أنَّه استطاع خلال فترة وجيزة أن يلم الشمل وينافس على لقب الليجا حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحسم برشلونة الأمر في النهاية.

ورفع الكأس الحادية عشرة في دوري الأبطال، على حساب أتلتيكو مدريد، وجاءت الألقاب السبعة لزيدان على النحو التالي: لقبان في دوري الأبطال، ومثلهما في السوبر الأوروبي، ولقب في الليجا، والسوبر المحلي، ومونديال الأندية.

