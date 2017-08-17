زيدان يتصدر مرشحى قائمة أفضل مدرب فى العالم

على المصرى كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم " The Best"، وأفضل مدرب. ومن المقرر أن يبدأ التصويت الاثنين المقبل، وينتهي في 7 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة النهائيين منتصف الشهر القادم مثل باقي الفئات، و

على المصرى

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ” The Best”، وأفضل مدرب.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت الاثنين المقبل، وينتهي في 7 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة النهائيين منتصف الشهر القادم مثل باقي الفئات، وسيقام حفل توزيع الجوائز في لندن، خلال 23 أكتوبر القادم.

وعلى صعيد جائزة أفضل مدرب، يبرز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق الملكى، بجانب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، ضمن 12 مرشحا لجائزة أفضل مدرب في عام 2017، كما يظهر في القائمة، الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد.

وينافس على الجائزة أيضا، ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ، والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو، كما دخل القائمة، الألماني يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، وتيتي مدرب منتخب البرازيل.

وشهدت قائمة الـ24 مرشحا للجائزة، اكتساح من ريال مدريد الإسبانى، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بتواجد 7 لاعبين من صفوفه، وهم: كريستيانو رونالدو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، ودانيال كارفاخال، وكيلور نافاس، وسيرجيو راموس، ومارسيلو، فيما يتواجد في القائمة 3 لاعبين فقط من برشلونة وهم ليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، ولويس سواريز.

وجاءت قائمة الـ24 مرشحاً كالآتي: كريستيانو رونالدو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، ودانيال كارفاخال، وكيلور نافاس، وسيرجيو راموس، ومارسيلو (ريال مدريد)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، وليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، ولويس سواريز (برشلونة)، وإيمريك أوباميانج (بوروسيا دورتموند)، وليوناردو بونوتشي (ميلان)، وباولو ديبالا، وجيانلويجي بوفون (يوفنتوس)، وأنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، وإيدين هازارد، ونجولو كانتي (تشيلسي)، وزلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)، وهاري كين (توتنهام)، وروبرت ليفاندوفسكي، وأرتورو فيدال، ومانويل نوير (بايرن ميونيخ)، وأليكسيس سانشيز (أرسنال).