يستكمل مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» جلساته الحوارية في يومه الثاني، حيث انعقدت الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات المؤتمر تحت عنوان «الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب. وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبد الصمد.

زيدان : تجربة مشروع بلازما الدم حققت مصر فيها نجاحا كبيرا

قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الصناعات الطبية والدوائية ما زالت تحتاج لجهود كبيرة لتحقيق معدلات نمو جيدة.

ولفت إلى أن أهم العقبات التي تواجه هذه الصناعة هو غياب التكامل بين العاملين بها، وإلى أن مؤتمر مصر تستطيع شهد الحديث عن تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصناعات الأخرى، بخلاف الصناعات الطبية، وأن تنمية الصناعات الطبية لم تتمّ بالشكل المطلوب حتى الآن.

وطالب رئيس هيئة الشراء الموحد بضرورة وضع خريطة طريق يشترك فيها كل الجهات المعنية بالصناعات الطبية والدوائية، وتحدد مدى احتياجاتنا بشكل دقيق، وتعمل على توفيره.

وتابع: الدولة لا تستطيع تصنيع كل شيء، ولا بد من الاعتماد على القطاع الخاص لاستكمال عمليات التنمية وتحقيق المرجو في هذا القطاع، وزيادة حجم صادراتنا، مشيرًا إلى تجربة مشروع بلازما الدم الذي حققت مصر فيه نجاحًا كبيرًا، رغم ما واجهه من صعوبات كبيرة في البداية،

لافتًا إلى أن الدولة تدخلت بقوة لإنجاح هذا المشروع، وتعاقدت مع شركة عالمية متخصصة لتصنيع البلازما في مصر من خلال مصنع معتمَد أوروبيًّا، وتستهدف التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الخطيب : لدينا 170 مصنع دواء بهما 700 خط إنتاج بجانب 40 مصنعًا تحت الإنشاء

فيما قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، بمختلف محاورها، وبالنسبة لصناعة الدواء لدينا 170 مصنعًا بها 700 خط إنتاج بجانب 40 مصنعًا تحت الإنشاء.

مضيفًا أن قطاع الدواء كان له نصيب كبير في التنمية حيث تم إنشاء مدينة الدواء جيبتو فارم التي تعمل على تعظيم إنتاج الدواء للدولة وللغير.

وأوضح أن الهيئة بدورها تعمل على تطوير القطاع من خلال إنشاء وتطوير أكثر من 15 وحدة معملية و20 وحدة إدارية، وإنشاء العديد من المقرات بالمحافظات لرفع قدرة الرقابة والمتابعة للسوق.

وأكد أن مصر تؤسس لمنظومة صحية متكاملة، من خلال التأمين الصحي الشامل وإنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وأننا نمتلك كوادر في هذا القطاع على أعلى مستوى من التدريب.

وأوضح أن الهيئة أنشأت مركزًا داخل مقر الهيئة للتطوير المهني المستمر للعاملين بالهيئة وكذلك العاملين بقطاع الصناعة الصيدلية، وبالفعل تم تنفيذ أكثر من 100 برنامج داخلي و150 برنامجًا خارجيًّا وشمل تدريب 1500 متدرب.

مؤكدًا أن مصر استطاعت توطين صناعة اللقاحات بإنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا محليًّا بشركة فاكسيرا “سينوفاك فاكسيرا”، بجانب توطين الأدوية الحديثة، حيث تم توطين إنتاج 35 مادة فعالة، وتم منح ترخيص لجهاز يساعد على التنفس من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات المؤتمر تحت عنوان « الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص »

حلمي : الرئيس السيسي وجه بإطلاق مبادرة مليار صحة والتي ستشمل دول أفريقيا

فيما قال الدكتور شيرين حسن عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، إن الرئيس السيسي وجه بإطلاق مبادرة مليار صحة والتي ستشمل دول أفريقيا على غرار مبادرة “100 مليون صحة” في مصر.

ولفت إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مواجهة فيروس سي والقضاء عليه، كما حققنا تطورًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء.

حيث تمكّنّا من إنتاج المستحضرات الدوائية واللقاحات كما بدأنا إنتاج الخامات الدوائية، وإنشاء مصانع للمنتجات الحيوية بدعم من هيئة الدواء المصرية.

مؤكدًا أن هناك توجهًا لإنتاج خطوط الإنتاج، لمصانع الأدوية في مصر، استكمالًا للنجاحات الضخمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

صقر : هناك الكثير من التكليفات الرئاسية في مجال صناعات الدواء

من ناحيته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هناك الكثير من التكليفات الرئاسية في مجال صناعات الدواء، مضيفًا أن مصر في مرتبة متقدمة في النشر العلمي، غير أننا متأخرون في مؤشر الإبداع؛ لوجود فجوة بين الأبحاث والتطبيق، وهو ما ينبغي أن يوضع في الحسبان.

كما استعرض صقر الخطة التنفيذية للأكاديمية، والتي تتضمن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، بجانب المشروعات القومية والمبادرات التكنولوجية.

وأوضح أن الرئيس السيسي أوصى بتدشين منصة لعرض ابتكارات الشباب والمبدعين، مشيرًا إلى التحالفات العلمية ومبادرة طبق فكرتك، سعيًا لمخرجات؛ ومن بينها جهاز التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، وجهاز الكبسولة الميكروية، وجهاز تفاعل البوليمرز المتسلسل PCR، وكذلك إنتاج 16 منتجًا صيدلانيًّا، وتسجيل 3 منتجات.

واستعرض عددًا من المشروعات الطبية لإنشاء المعامل وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، متناولًا الخطة المستقبلية لتطوير العلوم والتكنولوجيا .

فضلًا عن استعراضه سبل تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وسبل نقل الخبرات المصرية لشعوب القارة المصرية وسط ما تقطعه مصر من خطوات غير مسبوقة في مجال تطوير القطاع الطبي وصناعة الدواء.

كمال : الجيل الخامس من الصناعات يهدف إلى تنمية كافة الصناعات المتعلقة بالصحة

وأكد إيهاب كمال، مدير البحث والتطوير بشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، أن الجيل الخامس من الصناعات يهدف إلى تنمية كل الصناعات المتعلقة بالصحة

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف النهوض بمستوى الصحة المجتمعية من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

مضيفًا أنه لا بد من التركيز والعمل على تعزيز قطاع البحث والتطوير لأنه السبيل في إحداث طفرة كبيرة بهذا القطاع، وأن البحث العلمي التطبيقي الصادر من الجامعات هو الغالب في مصر الآن، ونحتاج الانتقال إلى البحث التطبيقي الذي يأتي من المصانع والشركات، ويجب بناء إستراتيجية للمصانع، ولا بد من دعم المصانع الداعمة للبحث والتطوير.