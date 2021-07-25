زيت الطعام والحديد والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، موضحا أن الميناء تعامل مع 140 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 17000 طن ذرة و24549 طن زيت طعام و11597 طن فول و6436 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 21398 طن حديد و12628 طن خردة و8611 طن خشب زان و6567 طن أبلاكاش.

وعلى صعيد متصل، أضاف المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 58278 طن فوسفات و13300 طن يوريا و23000 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 12000 طن ملح.

وقال المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2424 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1590 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7288 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (عنب وبرتقال وفراولة)، وخضروات (ملوخية وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (قطن وكتان وأعشاب وبقدونس وخرشوف وبطاطا وورق عنب وبصل وريحان وثوم وبردقوش وكركديه وفول وزيتون وشمر وفلفل ولب سوبر وبرسيم حجازي).

وأوضح المركز أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر يتم تصديرها إلى ألمانيا والأردن وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا واليونان وسنغافورة وماليزيا وسلوفينيا والهند والصين.

ولفت إلى أن أيام الأحد والاثنين والخميس كانوا أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 21 سفينة، فيما كان يوم السبت أقل الأيام بعدد 18 سفينة.

الجدير بالذكر أن يوجد بميناء دمياط عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.