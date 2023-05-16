«زيتا فارما» تحقق 487 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«زيتا فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 487 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد «زيتا فارما» شركة مساهمة مصرية، بدأت عملها بالسوق المصري عام 2016 بطرح أدوية فيروس سي وشاركت بقوة في المبادرة القومية لـ 100 مليون صحة ووصلت محفظتها من الأدوية في مصر لنحو 100 دواء تغطي معظم المجالات العلاجية.

وقال محسن حسن، مدير القطاع التجارى بالشركة إن الاستراتيجية العامة للشركة تهدف إلى تحسين جودة حياة المريض وكذلك رفع كفاءة الخدمة الطبية من خلال دعم برامج التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء مثل تفعيل برامج تدريبية بهدف نقل الخبرات من كبار أساتذة السكر والغدد الصماء، وعقد لقاءات علمية دورية، ودعم مشاركة الأطباء في المؤتمرات الدولية.

وأضاف أن إطلاق برنامج دعم مرضى السكر يشمل تمويل برنامج موبايل ( أبلكيشن) مجاني تماما لهواتف الأندرويد والأيفون باسم (صحتك حياتك) والذي يوفر نظاما سهلا لتسجيل قراءات السكر للمرضى وتوفير نصائح توعوية للمرضى وقياس مؤشر كتلة الجسم، فضلا عن قاعدة بيانات بأطباء السكر والغدد الصماء في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، إنَّ الهيئة هى التى تقوم بوضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها فى إطار الرقابة على المنتجات المصرية.

وأضاف فى تصريحات سابقة، أنَّ الهيئة تؤسس قواعد المعلومات عن كل ما يخص سوق الدواء، وكذلك تنظيم ورقابة إنتاج كل هذه المواد وضمان جودتها، ووضع الضوابط والإجراءات التى تنظم فحصها، وعمليات الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والرقابة والتفتيش.

وأكد «عصام» أنَّ دور الهيئة يتكامل مع دور هيئة الشراء الموحد فى دعم مفهوم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أنه رغم حداثة ظهور الهيئتين، فإنهما قطعا العديد من الخطوات المهمة فى هذا المجال، إذ أصبحت الشركات العالمية مطمئنة على وجود بنية تحتية قوية بسبب الطفرة الهائلة التى تشهدها مصر الآن فى هذا المجال بحسب قوله.