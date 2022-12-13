«زيتا فارما» تحقق 117 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «زيتا فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 117 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى بحسب بيان صادر عن الشركة.

وتعتبر زيتا فارما شركة مساهمة مصرية، بدأت عملها بالسوق المصري عام 2016 بطرح أدوية فيروس سي وشاركت بقوة في المبادرة القومية لـ 100 مليون صحة ووصلت محفظتها من الأدوية في مصر لنحو 100 دواء تغطي معظم المجالات العلاجية.

وتابعت أن إطلاق برنامج دعم مرضى السكر يشمل تمويل برنامج موبايل ( أبلكيشن) مجاني تماما لهواتف الأندرويد والأيفون باسم (صحتك حياتك) والذي يوفر نظاما سهلا لتسجيل قراءات السكر للمرضى وتوفير نصائح توعوية للمرضى وقياس مؤشر كتلة الجسم، فضلا عن قاعدة بيانات بأطباء السكر والغدد الصماء في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محسن حسن، مدير القطاع التجارى بالشركة أن الاستراتيجية العامة للشركة تهدف إلى تحسين جودة حياة المريض وكذلك رفع كفاءة الخدمة الطبية من خلال دعم برامج التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء مثل تفعيل برامج تدريبية بهدف نقل الخبرات من كبار أساتذة السكر والغدد الصماء، وعقد لقاءات علمية دورية، ودعم مشاركة الأطباء في المؤتمرات الدولية.