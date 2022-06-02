زيارة وفد من أعضاء هيئة تدريس جامعة أمريكية لأكاديمية الشرطة (صور)

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لوفد من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة (PEPPERDINE) الأمريكية، للتعرف على النظام الدراسي بالأكاديمية والدرجات العلمية التي تمنحها للدارسين بها، وكذا إطلاعهم على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى العديد من المجالات وفى الصدارة منها مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية على التعاون مع أكاديمية الشرطة للإطلاع على تجربتها الرائدة.

وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، ورحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، وحرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات والتأكيد على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأمنه وحرياته الأساسية.

وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة، وأعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة والتعرف على الإمكانيات اللوجستية ودور المركز فى تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية ودول الكومنولث، ومشاهدة عرض تقديمى يتضمن أنشطة المركز فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية على المستوى (الوطنى – الإقليمى – الدولى).

وتوجه الوفد الزائر إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى العلوم الشرطية.

وفى تلك الأثناء شاهد عرضًا تقديميًا يتضمن جهود الكلية فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان فى أوساط الضباط الراغبين فى إستكمال دراستهم العليا، وانتقلت الزيارة عقب ذلك إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية – الأجنبية) للمشاركة فى بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ومشاهدة عرض تقديمى يتضمن جهود الكلية والمركز فى مجال مبادئ حقوق الإنسان فى أوساط الضباط المتدربين بها.

وأعقب ذلك الانتقال إلى كلية الشرطة للتعرف على سُبل تحقيق رسالتها الأساسية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة.

كما شاهد عرضًا تقديميًا مميزًة يتضمن دور الكلية فى إعداد وتأهيل طلابها للقيام بالدور المنوط بهم في إطار الإلترام بالقيم الإنسانية والأخلاقية، وإحترام القانون وصيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما استكمل الجولة التفقدية ومشاهدة بعض التدريبات الخاصة ومن جانبهم توجه الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال، وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجل الشرطة مؤهل لأداء رسالته بكفاءة وإقتدار.