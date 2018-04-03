زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى إلى مستشفى قصر العيني

المال خاصقام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لمستشفى القصر العيني القديم التابعة لجامعة القاهرة، حيث تفقد الوزير مبنى الإستقبال الجديد بالمستشفى أقسام الأشعة والعظام والطوارئ وغرف العمليات، والجراحة.كشفت الزيارة المفاجئة التي قام بها د.

المال خاص

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لمستشفى القصر العيني القديم التابعة لجامعة القاهرة، حيث تفقد الوزير مبنى الإستقبال الجديد بالمستشفى أقسام الأشعة والعظام والطوارئ وغرف العمليات، والجراحة.

كشفت الزيارة المفاجئة التي قام بها د. عبد الغفار تغيب مدير قسم الطوارئ بالمستشفى، ووجود الكثير من الحالات التي لم تتلق العلاج الطبي المناسب وانتظارها مدة طويلة دون علاج، وتغيب بعض الأطباء عن عملهم في قسم التجميل وتقاعس بعضهم عن أداء بعض العمليات الضرورية لبعض المرضى، والعجز في أعداد الأطباء في مختلف التخصصات ونقص أعداد الأطباء النواب والأساتذة المناوبين وعدم وجود نظام محدد لتسجيل الحالات المرضية والإشراف عليها.

وتفقد الوزير مبني الطوارئ القديم حيث تفقد حجرات كشف الباطنة ووحدة رسم القلب والتحاليل وسحب العينات وطوارئ المخ والأعصاب، كما استمع الوزير لشكاوي المرضى بشأن نقص بعض الإمكانيات ونقص الأطباء بالمستشفى، كما وجه الوزير السيد مدير المستشفى بحل شكاوى الموطنين فورا دون إبطاء أو تأجيل، ومعاقبة الأطباء المقصرين والمتغيبين عن أعمالهم وإحالتهم للتحقيق.

وعقد الوزير اجتماعا سريعا مع د. فتحي خضير القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ود. مكين أحمد وكيل الكلية ود. أحمد صبحي مدير مستشفيات جامعة القاهرة ، حيث شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة توافر الأعداد الكافية من الأطباء وتنظيم العمل بالمستشفى ومحاسبة المقصرين والتشديد على تواجد الأطباء في العمل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، كما أكد الوزير أنه سيتابع العمل بنفسه في المستشفى وسيكرر الزيارات المفاجئة لها بشكل دوري للتأكد من حسن سير العمل بها.