زيارة مفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد إلى ورش العباسية

المال -خاصقام المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بزيارة مفاجئة صباح اليوم إلى ورش العباسية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالورش وذلك ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الورش لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة من الوحدات المتحركة والسكك ونظم الإشارات وتحسين نظم الحماية ورفع كفاءة السكك؛ لرفع مستوى



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قام المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بزيارة مفاجئة صباح اليوم إلى ورش العباسية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالورش وذلك ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الورش لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة من الوحدات المتحركة والسكك ونظم الإشارات وتحسين نظم الحماية ورفع كفاءة السكك؛ لرفع مستوى أداء الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ورش العباسية مزودة بأحدث الماكينات CNC التى تعمل بالتحكم الرقمى بالكمبيوتر وهى الورشة الوحيدة على مستوى الشرق الاوسط المتخصصة فى انتاج مفاتيح السكك والتحاويل اللازمة لاعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية للسكة الحديد ومترو الانفاق وكذلك لتقاطعات وتشكيل الفلنكات، بالاضافة الى وجود قسم متخصص لتدريب الافراد على صيانة كبارى السكة الحديد على مستوى الجمهورية ويقوم القسم بعمل الصيانة اللازمة لسكك العيارات بالورش.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام العاملين خلال المرحلة المقبلة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة ضمن خطة الهيئة فى الارتقاء بالعنصر البشرى بهدف تأهيل وإعداد الكوادر الفنية بأسلوب علمى ممنهج لضمان جودة وسلامة التشغيل.