زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني لمصر ووزراء الجانبين يتواصلون حاليا لبحث فرص التعاون

أكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر حالياً بزيادة أطر التعاون مع السودان الشقيق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه يتم حاليا التواصل بين الوزراء المعنيين من الجانبين؛ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الفرص التي يتم بحثها سوف يتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السوداني.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر حالياً بزيادة أطر التعاون مع السودان الشقيق.

وجاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وتم مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

وتحدث رئيس الوزراء خلاله عن ترحيب مصر بالتوقيع النهائي على “اتفاق جوبا للسلام”، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، والذي تم توقيعه يوم السبت الماضي ووقعت مصر شاهدا عليه.

وأكد رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل بشتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق.

واستهل مدبولي الاجتماع، بتوجيه أخلص التهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، ورجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصريّ بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس الوزراء: “نتذكر جميعا هذه الملحمة الخالدة التي سطرّها جنودنا في هذه المعركة بأحرف من نور، ستظل مبعث اعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن”.