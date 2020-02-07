زيارة ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة للمعهد القومي للأورام.. وحملة للتبرع بالدم (فيديو)

نظم الطلاب جولة بالمستشفى التقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بالوحدات والأقسام.

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن تنظيم أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومي للأورام، بمشاركة الضباط والضابطات وعدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بكافة قطاعات الوزارة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية بشتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

ونظم الطلاب جولة بالمستشفى التقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بالوحدات والأقسام.

ووزع الوفد بعض الهدايا الرمزية للمساهمة في تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى، لاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

في ذات السياق، تبرع الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة، بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد.

من جانبهم، أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم بتلك الزيارة، مشيدين بجهود وزارة الداخلية فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والإجتماعى، متمنيين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.

في سياق آخر، نظم قطاع السجون، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، ومركز نقل الدم بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد “الفرنساوى”، والهلال الأحمر المصرى، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين.

جاء ذلك ضمن الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات.



