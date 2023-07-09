زيارة رسمية لوزير الزراعة اللبناني والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للموقع الإنتاجي لمشروع «MADE II»

استقبل الدكتور صلاح على مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II، وبرفقته الدكتور محمد العربي المدير التنفيذي للمشروع، زيارة رسمية لوزير الزراعة اللبناني والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للموقع الإنتاجي لمشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ممثلًا عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقام الدكتور صلاح على مصيلحي رئيس مجلس إدارة المشروع بعرض نبذة عن استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة في مجال تنمية الثروة السمكية، مشيرًا إلى حجم إنتاج مصر المتميز بين دول المنطقة من الأسماك لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير البروتين السمكي فى ظل التغيرات المناخية التي أثرت على جميع دول العالم.

وأشار إلى ضرورة التوسع في إنتاج مصر من الأسماك البحرية لتلبية احتياجات المواطنين وتصدير فائض الإنتاج وأهمية مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II فى تنفيذ مكونات فنية نموذجية تخدم الاستثمار فى هذا القطاع، وضرورة التعاون مع جامعة الدول العربية متمثلة فى المنظمة العربيه للتنمية الزراعية، ومنها دولة لبنان الشقيق فى نقل المعرفة فى مجال تفريخ واستزراع الأسماك.

وقام المدير التنفيذي للمشروع د. محمد العربي بتقديم عرض عن مكونات المشروع الفنية فى كل من الكم ٢١ بالإسكندرية وبورسعيد، وأهمية هذه المكونات كسلسلة إنتاج نموذجية ومعتمدة من حيث الجودة طبقًا للمعايير العالمية واشتراطات الاتحاد الأوروبي، وذلك لخدمة مزارع القطاع الخاص والحكومى ودعمهما من أجل تصدير إنتاجهم من الأسماك مستفيدين من مكونات المشروع الفنية فى التدريب على استزراع وتفريخ الأسماك البحرية طبقا لنظم الجودة العالمية ومساعدة المزارعين، من خلال تقديم الدعم الفني لهم فى مجال استزراع وتفريخ الأسماك وتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياة والأسماك لاعتماد إنتاج هذه المزارع للتصدير .

كذلك الاستفادة بصالة فرز وتعبئة وتصدير الأسماك فى بورسعيد من أجل تصدير انتاج المزارع السمكية هذا، بالإضافة لدعمهم بزريعة الأسماك البحرية من قاروص ودنيس وبلطي أحمر ولوت وسمك موسى وقريبا جمبري بأسعار خاصة تساعد على التنمية المستدامة.

وقام الوفد رفيع المستوى بزيارة ميدانية لمكونات المشروع، حيث قاموا بزيارة المفرخ البحري ومزرعة الأسماك البحرية ومركز التدريب.

وأشاد الحضور بمكونات المشروع واعتبروا أن المشروع كوحدة ذاتية التمويل تعتبر نموذج فريد يمكن ضرب المثل به وتطبيقه فى الدول العربية بنفس الكيفية التى تم تنفيذ مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II بها.

وتم الاتفاق بين المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مع رئيس مجلس إدارة المشروع على توقيع اتفاقية لتدريب المزارعين من الدول العربية على مكونات المشروع الفنية فى كل من الكم ٢١ بالإسكندرية وبورسعيد.

واختتمت الزيارة بثناء جميع الحاضرين على المشروع والعاملين به وعرض كل المعلومات الفنية على السادة الحضور والتي أشادوا بها، وتم توديع الضيوف فى تمام الساعة السادسة مساء بعد قضاء أربعة ساعات فى زيارة الموقع.