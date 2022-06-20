زيارة تفقدية لشركة مضخات المياه shakti لوزارة الزراعة

قال الدكتور حازم مهاود، مدير معهد الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك، مضيفا أنه طبقا للتعاون المشترك سوف يتم تصنيع مضخات مياه تقليدية تعمل بالطاقة الشمسية بواسطة الشركة الهندية، كما أكد أيضا أن هذه الشركة قامت بتركيب مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من الدول الإفريقية، ومنها السنغال وأوغندا وتوجو موريتانيا.

وأكد مسئولو الشركة أن كافة المدخلات المستخدمة لتصنيع مضخات المياه بالطاقة الشمسية تصنع محليا داخل الشركة، كما قدموا عرضا عن مشروعات الشركة الأخيرة بالسنغال والتي أسهمت في توفير نظم ري الأراضي الزراعية للمزارعين في المناطق النائية.

وأعرب المسئولون عن تطلعهم للتعاون مع مصر في مجال مضخات المياة بالطاقة الشمسية، إضافة إلى الخطط الوطنية لاستصلاح الزراعي ومنها مشروع المليون ونصف فدان، كما تم أيضا استعراض الرؤية الوطنية لزيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة إلى 20%في المائة بنهاية 2022 إلى 42% بحلول عام 2035، وكذللك المشروعات القومية في مجال الاستصلاح الزراعي وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان.

وفي سياق متصل قال الدكتور حازم مهاود مدير معهد الهندسة الزراعية إنه يمكن أيضا الاستفادة من هذه المضخات المائية في المشروعات الزراعية، وخاصة مشروع المليون ونصف فدان.