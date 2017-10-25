زيارة باريس ودور الإعلام في مناقشات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتستعرض برامج التوك شو اليوم الأربعاء، عددا من القضايا بينها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، ودور الإعلام أثناء الأزمات. تغطية زيارة السيسى لفرنسا على شاشة الأولى"من ماسبيرو" يستضيف برنامج " من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساء" اللواء على حفظى " وحديث عن الإرهاب وكيف

رحاب صبحى

تستعرض برامج التوك شو اليوم الأربعاء، عددا من القضايا بينها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، ودور الإعلام أثناء الأزمات.



تغطية زيارة السيسى لفرنسا على شاشة الأولى”من ماسبيرو”





يستضيف برنامج ” من ماسبيرو” فى العاشرة والنصف مساء” اللواء على حفظى ” وحديث عن الإرهاب وكيفية مكافحة الإرهاب.

كما يستضيف البرنامج الكاتب الصحفى أسامه عبد الله وتغطيه لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا

البرنامج تقديم خالد سعد وداليا ناصر .

ميرفت أمين ويسرا اللوزى فى “صالون أنوشكا “

يستضيف برنامج “صالون أنوشكا”، على قناة dmc فى التاسعة مساءً ،الذي تقدمه الفنانة أنوشكا الفنانة شيرين رضا والفنانة يسرا اللوزي والفنانة ميرفت أمين.

مدحت صالح ضيف عمرو أديب فى “كل يوم”

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه “كل يوم” فى الثامنة مساءً ، على فضائية ONE، ، المطرب مدحت صالح في حلقة خاصة عن مشواره الفني.

ريم البارودى فى ” القاهرة اليوم “على أوربت



تحل الفنانة ريم البارودي ضيفة مع الفنان إداورد على برنامج “القاهرة اليوم”، المذاع على قناة “أوربت” فى العاشرة والنصف مساءً للحديث عن أعمالها الفنية .



دور الإعلام فى الإزمات فى ” كلام تانى ” على دريم

تفتح الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها “كلام تانى”، المذاع على فضائية دريم فى العاشرة مساءً ، ملف الإعلام، وهل هو جزء من الأزمات الحالية أم لا، وما هو دوره فى مواجهة الأزمات؟ وهل هناك إعلام داخلى وآخر خارجى؟ ومتى يهدد الإعلام الأمن القومى للوطن؟

وتستضيف رشا نبيل خلال الفقرة كل من ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وراندا أبو العزام مدير مكتب قناة “العربية” بالقاهرة، وأكرم شعبان مدير مكتب قناة “بى بى سى” العربية بالقاهرة، ودكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية.

وفى نفس الحلقة تستضيف “نبيل”، أسرة الشهيد صلاح الشولحى دليل الداخلية فى عملية المداهمة بالواحات، لتكشف أسرار الساعات الأخيرة فى حياة الشهيد.