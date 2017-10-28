زيارة السيسي لفرنسا وانفصال كتالونيا أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتسلط برامج التوك شو مساء اليوم السبت الضوء على عدة قضايا منها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وانفصال كتالونيا عن أسبانيا. عمل المرأة إجبارى أم اختيارى فى" المواجهة " على إكسترا نيوزتستضيف الإعلامية ريهام السهلي في برنامجها "المواجهة" الذي يعرض على قناة إكسترا نيوزفي العا

رحاب صبحى



تسلط برامج التوك شو مساء اليوم السبت الضوء على عدة قضايا منها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وانفصال كتالونيا عن أسبانيا.

عمل المرأة إجبارى أم اختيارى فى” المواجهة ” على إكسترا نيوز





تستضيف الإعلامية ريهام السهلي في برنامجها “المواجهة” الذي يعرض على قناة إكسترا نيوزفي العاشرة مساءً، الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، في مواجهة نعيم أبو غضة رئيس جمعية “سي السيد” للرجال، وذلك في حلقة خاصة بعنوان “عمل المرأة إجباري أم اختياري” تتناول مناقشة عمل المرأة بين التأييد والمعارضة.

وزير الاستثمار والتعاون الدولى ضيفة ” كل يوم ” على on e





تحل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية ضيفة على الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “كل يوم” على قناة on e، في التاسعة والنصف مساءً ، وفي الفقرة الثانية من البرنامج، يستضيف “أديب”الدكتور يوسف زيدان، في فقرة أسبوعية بعنوان “رحيق الكتب”، ومناقشة كتاب “فجر الضمير” لهنري بريستيد.



ظافر العابدين مع” أبلة فاهينا” على سى بى سى





يستضيف برنامج” أبلة فاهيتا” الفنان ظافر العابدين على قناة سى بى سى فى الحادية عشر مساءً، وتقدم فاهيتا حلقة رومانسية مع الفنان ظافر العابدين .





زيارة السيسى إلى فرنسا وانفصال كتالونيا موضوعات” مباشر من مصر” على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج ” مباشر من مصر” على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً ، عبد العظيم الباسل مدير تحرير الاهرام وتحليل الصحافة المحلية والعربية والعالمية التى حدثت خلال اليوم ،والفقرة الثانية بعنوان” مصر فى عيون العالم ” ويتحدث خلالها سيد جبيل صحفى فى جريدة الوطن عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا، كما يناقش أيضا أوضاع داعش فى سوريا ولييبا والعراق وانفصال كتولونيا عن أسبانيا



البرنامج تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى البرنامج يرأس تحريره عبد الناصر البنا .

