زيارات للمراكز الشرطية وهدايا.. الداخلية: نواصل احتفالات اليوم العالمي لحقوق الطفل (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، ونسق قطاع حقوق الإنسان مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتنظيم زيارات إلى عدد من مدارس الأطفال “أصحاء، ذوي احتياجات خاصة”، دور رعاية الأطفال الأيتام “أصحاء، ذوى إحتياجات خاصة”، مستشفيات الأطفال.

وأوفدت الداخلية قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

ووزع رجال الشرطة هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة، وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

وواصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة في حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

وفى سياقٍ متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور تنظيم زيارات لعدد من الأطفال من طلبة المدارس بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وخلالها تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال.

واستقبل قطاع الخدمات الطبية الأطفال وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمستشفيات الشرطية، وصرف الأدوية لهم مجاناً لمدة ثلاثة أيام.

وفي إطار مواصلة الاحتفال، استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، زيارة لوفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأشخاص ذوى الإعاقة”، يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان.

وشهدت تلك الزيارة الإطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة في مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم الهدايا العينية على النزيلات وأطفالهن.

وأجرى وفد من المجلس زيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة، للتعرف على دور الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ولاسيما الاهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن، ودور رجال الشرطة في هذا الصدد.