زيارات للطلاب بالمنشآت الشرطية.. والداخلية: تنمية الوعي للنشء يدعم النهوض بالوطن (صور)

نظمت وزارة الداخلية، العديد من الفعاليات لطلبة المدارس والجامعات من خلال مختلف قطاعاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى المنشآت الشرطية منها المرور والحماية المدنية والنجدة، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزتها، بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لاسيما طلبة المدارس.

يأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعى لدى النشء الصغير، الذي يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن، وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه، وفقًا لبيان الوزارة.

وشملت خطة الفعاليات التي نظمتها الوزارة، العديد من الجامعات والمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، وكانت كالتالي:

وحدة تراخيص مرور النزهة تستقبل طلاب جامعة المنصورة

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة بمديرية أمن القاهرة، عدد من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة، بهدف إلقاء الضوء على جهود وزارة الداخلية بمجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير، لاسيما التيسير على المواطنين في استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراجها فى سهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزتها.

وخلال الزيارة، تطرق رجال المرور للجهود المبذولة بمجال الحد من الحوادث، وتحقيق سلامة المواطنين على الطرق المختلفة، والوسائل والإجراءات الإحترازية التي يتبعها المواطن للحفاظ على أمنه، وسلامته على الطريق.

من جانبهم، توجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وفقًا لبيان الوزارة، الصادر اليوم الجمعة.

وأعرب الطلاب عن اشادتهم بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير، والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

استعراض معدات الشرطة للطلاب

ونظمت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية، التابعة لمديريات النجدة، المرور، الحماية المدنية، حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

واستعرض الطلاب المُعدات والتجهيزات وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين، وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب.

وزار عددًا من طلاب إحدى مدارس التعليم الأساسى بمديرية أمن المنوفية، مركز شرطة أشمون، وخلالها وزع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن.

وأجرى العديد من طلبة إحدى المدارس الإعدادية والثانوية بمديرية أمن دمياط، زيارة لإدارة الحماية المدنية.

توزيع هدايا

من ناحية أخرى، زار عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن الغربية، البحر الأحمر، الشرقية، الفيوم، المنيا، سوهاج، قنا، مجموعة من المدارس، ووزعوا الهدايا على الطلاب.

وعقد وفدًا من إدارتى الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية، ندوة تثقيفية بكليتي العلوم، الطب، بجامعة الزقازيق، بحضور العديد من الطلاب.