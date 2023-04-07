زيارات لدور الرعاية وقوافل لفحص الأطفال.. مظاهر احتفالات «الداخلية» بيوم اليتيم (فيديو)

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم لعام 2023، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، ونظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء، وأهدوا الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ونظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة زيارة لوحدة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لعدد من الأطفال الأيتام بمدارس القاهرة للتعريف بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

وفي ذات السياق، أجرى قطاع المرور والحماية المدنية زيارة للمدينة المرورية للأطفال لعدد من الأطفال الأيتام بعدد من المدارس بالجيزة، لتعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

وشاركت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في الاحتفال وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

ونظمت مديريات الأمن زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام “أصحاء، معاقين” مصحوبة بقوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال وتقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان، فضلاً عن تنظيم يوم ترفيهى بأندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن لعدد من الأطفال الأيتام وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وكذا استقبال الأطفال الأيتام بعدد من المواقع الشرطية.

وقد لاقى ذلك استحسانًا من الأطفال، والقائمين على إدارة دور الرعاية لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى مد جسور الثقة والتواصل الفعال، بما يُسهم في تعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وإدراكًا بأهمية خلق جيل قادر على تحمل المسئولية.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» يبرز مظاهر الاحتفالات بيوم اليتيم على مستوى الجمهورية، وفرحة الأطفال.