زياد مختار: الجبرا فينتشرز يخطط لاستثمار 15 مليون دولار

أحمد على:







يعتزم صندوق «الجبرا فينتشرز» رفع حجم استثماراته بالسوق المحلية إلى 15 مليون دولار، نهاية العام المقبل، إذ يتفاوض الصندوق مع عدد من الشركات خلال الفترة الراهنة.







«المال» حاورت زياد مختار، الشريك المؤسس فى صندوق رأسمال المخاطر «الجبرافينتشرز»، لرسم صورة بشأن تجربة الصندوق محليًا وخطته المقبلة، ورؤيته لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال المستقبل القريب.



كشف زياد عن أن الصندوق يعتزم رفع حجم استثماراته نهاية عام 2018 لتقارب الـ 15 مليون دولار.







أضاف أن «الجبرا فينتشرز» يمتلك خطة ورؤية استثمارية منذ تأسيسه، ويعتزم ضخ الجزء الأكبر من رأسماله فى الـ 4 أعوام الأولى من عمر الصندوق الذى يصل إلى 10 أعوام.







أوضح أن الصندوق يمر بمرحلتين، الأولى بضخ الاستثمارات فى شركات جديدة، التى من المتوقع أن تنتهى 2020، فيما تكمن المرحلة الثانية فى إدارة تلك الاستثمارات، والشركات المستحوذ عليها.







ألمح مختار، إلى أن المرحلة الثانية تشهد ضخ الجزء المتبقى من رأسمال الصندوق الذى يخصص لتمويل احتياجات الشركات المستحوذ عليها متسقبلًا.







أشار إلى إن إدارة الصندوق تواصلت مع أكثر من 300 شركة خلال العام الجارى، فيما قامت بدراسة مستفيضة لـ 20 شركة، والاستحواذ على حصص بـ 4 شركات منها، «جود مارت»، و«المنيوز»، و«فى الخدمة»، وأخيرًا «ايفنتوز».







تابع: «استحواذات صندوق «الجبرا فينتشرز» سالفة الذكر بلغت إجمالى تكلفتها الاستثمارية 4.5 مليون دولار، خلال العام الجارى، مع إمكانية تسجيل استحواذات جديدة قبل نهاية العام ذاته.







أكد أن شركته تعتزم الاستحواذ على عدد من الشركات من الـ 16 شركة المتبقية من الـ 20 التى قامت بدراستها خلال الفترة الماضية.







ولفت مختار، إلى أن تكلفة الاستحواذات تسجل زيادة جديدة نهاية العام المقبل، لتصل تكلفتها الإجمالية 15 مليون دولار.







قطاعات مستهدفة







أوضح أن شركته تهتم بالفرص التى لديها من المؤهلات، والمؤشرات، لتؤكد قدرتها على النمو، والتطور، دون النظر لطبيعة القطاع الذى تنتمى له.







أضاف أن من أبرز القطاعات التى تستحوذ على اهتمام صندوق «الجبرافينتشرز» هى مجال «تكنولوجيا النقل والمواصلات»، و«المدفوعات الإلكترونية والتمويل»، و«الاقتصاد التشاركى»، و«الذكاء الاصطناعى أو تحليل البيانات» و«حلول التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة».







أوضح أن اهتمام الصندوق بالقطاعات التى ترتبط بالتكنولوجيا يعود إلى أن الأخيرة لها من المميزات ما يجعلها قادرة على تحقيق معدلات نمو سريعة، مقارنة بالمجالات التى لا تعتمد على التكنولوجيا.







تابع: «الصناعات التكنولوجية من مزاياها أنها تعتمد على القدرات البشرية أكثر من الأصول والمبانى، إذ توفر القدرة على الحفاظ على مكانة وتنافسية الشركة فى المستقبل، مقارنة بالمجالات التقليدية، بجانب حقوق الملكية الفكرية التى تضيف لمجالات تكنولوجيا المعلومات».







جذب مستثمرين جدد







كشف عن أن هناك مفاوضات مع عدد من الجهات الدولية، للمشاركة فى زيادة حجم الصندوق من 40 الى 50 مليون دولار خلال 6 أشهر، موضحًا أن المفاوضات فى مراحل متقدمة.







أوضح مختار، أن شركته تسعى لجذب مستثمرين جدد من الخارج فى إطار الحصول على تدفقات استثمارية خارجية وليست محلية، مشيرًا إلى أن سياسة الصندوق تتماشى مع توجهات الدولة، لجذب الاستثمارات من الخارج.







ولفت إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب ارتفعت خلال الفترة الماضية، فى قدرة السوق على تحقيق معدلات نمو جيدة، ومعدلات عوائد استثمارية مرتفعة، عقب حالة الاستقرار الاقتصادي.







ريادة الأعمال ورؤية مستقبلية







أوضح أن قطاع ريادة الأعمال يمر بمرحلة نمو قوية، مدفوعة بعدة عوامل مساعدة، أهمها «كوادر بشرية متخصصة فى التكنولوجيا»، و«موارد بشرية فى مجال الإدارة» بجانب سوق كبير.







تابع: «المناخ الاقتصادى فى تحسن مستمر، عقب الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، التى ساهمت فى دفعة قوية لبدء أنشطة جديدة، بجانب نمو شبكات التواصل، وانتشار أجهزة الموبايل إنترنت.







أشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة جاذبية الفرص الاستثمارية محليًا، نظرًا لانخفاض قيمتها بالنسبة للمستثمر الأجنبى، بجانب القدرة على وضع دراسات جدوى فى ظل السياسة المالية المستقرة، والقضاء على السوق الموازية للدولار.







لفت إلى أن سعر الفائدة المرتفع يجب ألا يستمر لفترة طويلة، إذ يتسبب فى مشاكل للمستثمرين، متمنيًا أن تكون سياسة رفع الفائدة هى خطة مؤقتة، مشيرًا إلى أن تحديد العائد الاستثمارى على مدى زمنى يتراوح بين 5 – 7 أعوام، مؤكدًا أن الادخار لن يوفر العائد الاستثمارى المستهدف على المدى الطويل.







المدفوعات الإلكترونية







كشف مختار عن تفاوض شركته مع 3 شركات تعمل بمجال الدفع الإلكترونى للاستحواذ على حصص منها خلال الفترة المقبلة.







أضاف أن الشركات المستهدف الاستحواذ عليها تقدم خدمات وتطبيقات جديدة، بخلاف تلك المطبقة فى الشركات الكبيرة بمجال الدفع الإلكترونى، على رأسها «فورى»، و«مصارى»، و«أمان».







نماذج ناجحة فى قطاع ريادة الأعمال







أشار إلى أن سوق رأسمال المخاطر والشركات الناشئة شهد ارتفاعًا فى عدد النماذج الجيدة والناجحة منذ عام 2016 الماضي.







أضاف أن قبل 2015 لم يكن هناك نماذج متعددة، عدا تجربة نجاح «فورى»، مشيرًا إلى أن شركتى «فزيتا»، و«سايوير»، نجحتا مؤخرًا فى جذب استثمارات بـ 10 ملايين دولار.







أوضح مختار، أن الفجوة التمويلية التى حدثت فى الفترة من 2013 حتى بداية عام 2016، جاءت بسبب اختلاف طبيعة الاستثمار فى صناديق المخاطر عن نظيرتها فى الاستثمار التقليدى، مشيرًا الى أن الاستثمار التقليدى يقوم على اختيار الشركة وفقًا لسابقة أعمال، وأصول ومبانى وقطاعات تتيح قياس الأداء، والتوقعات، ونتائج الأعمال، وهى أمور غير متواجدة فى الشركات الناشئة.







تأسسس صندوق «الجبرا فينتشرز» نهاية العام الماضى، بحجم بلغ 40 مليون دولار، بمساهمة شركة «سيسكو» Cisco وصندوق الاستثمارالمصرى الأمريكى (EAEF)، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، ومؤسسةالتمويل الدولية (IFC).







واستحوذ الصندوق على حصص بـ 4 شركات حتى اللحظة، هى «فى الخدمة» بالتعاون مع صندوق «جلينت»، بجانب الاستثمار بشركة «المانيوز» بقيمة 1.5 مليون دولار، وضخ 2 مليون دولار تقريبا بشركة Eventtus ، و750 ألف دولار بشركة Goodsmart.



