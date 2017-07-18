زياد طارق: 75٪ من المحتويات الرقمية تتجه للفيديو

المال – خاصانطلقت فعاليات ملتقى Mashable Social Media Day فى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو الحالى.بدأت فعاليات الملتقى بكلمة من أليكساندرا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة House of Social، حيث تحدث عن أهمية تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعى كى يتم من خلالها فهم اتجاهات وسلوكيات المستهلكي

المال – خاص

انطلقت فعاليات ملتقى Mashable Social Media Day فى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو الحالى.

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة من أليكساندرا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة House of Social، حيث تحدث عن أهمية تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعى كى يتم من خلالها فهم اتجاهات وسلوكيات المستهلكين فى الشرق الأوسط.

وقالت ألكسندرا “ما إن دخلت إلى المتلقى حتى انتابنى شعور رائع وإيجابى، فقد شعرت أنى فى موطنى”.

وأضافت: “نصيحتى لكل الحضور أن يأتوا لهذا الملتقى وهم مستعدون للتواصل وعقد الشراكات، والاستفادة قدر الإمكان من مقابلة جميع المتحدثين فى Mashable Social Media Day، وأن يتأكدوا أنهم قد حصلوا على كل المعلومات المفيدة التى حتماً ستساعدهم فى أعمالهم.”

وتعليقاً على أهمية تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعى لتحسين مستويات أداء العلامات التجارية فى العالم الرقمي، قال ألكساندر باينيجير، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Quintly: “كل هؤلاء الذين قابلتهم يتطلعون إلى أن يحللوا البيانات ويفكروا بشكل استراتيجى أكثر، وهو ما سيساعدنا على بناء مناخ متكامل فى المنطقة”، وأضاف: “بالطبع أتمنى أن أرى المزيد من هذه الفعاليات التى تتيح لنا تبادل الأفكار والتواصل للحصول على معلومات قيمة ستفيد أعمالنا بكل تأكيد.”

قام الملتقى بتوفير منصة للالتقاء بالخبراء فى المجال، والاستفادة من رؤيتهم وخبرتهم الكبيرة فى تحليل صناعة الإعلام الرقمى فى المنطقة، والتى تتغير بسرعة. تم عقد 20 ورشة عمل، و100 عرض تقديمى ومنصة حوار فى ٣ أيام.

وقال زياد طارق، الشريك المؤسس لـ Mashable Social Media Day- مصر: “يرصد هذا الملتقى التحولات الكبيرة والمهمة التى تحدث فى صناعة وسائل التواصل الاجتماعى فى المنطقة، يمكننا أن نقول الآن أن هناك مناخاً متكاملاً يتم تأسيسه وتطويره لدعم الثورة الهائلة التى تحدثها الوسائل الرقمية فى قدرة الأعمال والأشخاص على التواصل فى المستقبل.”

تم عقد العديد من الحلقات النقاشية والعروض التقديمية لمناقشة التحولات التى تمر بها وسائل التواصل الاجتماعى لتصبح اليوم وسائل جديدة للاتصال، وكيف تقوم الأعمال والعلامات التجارية بتوظيف الإمكانيات الهائلة للوسائل الرقمية للتواصل مع جمهورها.

وخلال الملتقى، قام مارك هاميلتون، رئيس التسويق الإقليمى لفيسبوك بعرض تقديمى يناقش من خلاله مستقبل الاتصالات، حيث ركز على وسائل التواصل الاجتماعى باعتبارها قوة تعيد تشكيل وتعريف مفهوم الاتصالات.

كما أوضح أن أفضل أنواع التكنولوجيا هى تلك التى تتكيف وتتغير باستمرار مع احتياجات المستهلكين، وأعطى نموذجاً لمدى إقبال المستخدمين على محتويات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، متوقعاً أن تصل نسبة الفيديو إلى ٧٥٪ من محتويات هذه المواقع بحلول عام ٢٠٢٠.

Mashable Social Media Day Egypt 2017 – مصر هو الدورة الرابعة من هذا الملتقى العالمى التى تعقد فى مصر، ووفقاً لشركة Mashable، فهو واحد من أفضل ملتقيات Social Media Day التى تعقد فى العالم من حيث عدد الحاضرين وجودة المحتوى، كما أنه يتطور العام تلو الآخر وفقاً للتطورات الحاصلة فى السوق والصناعة. وركز الملتقى هذا العام على ٤ موضوعات رئيسية: التكنولوجيا الرقمية، الأفكار المبدعة والمحتوى، علوم وسائل التواصل الاجتماعي، والابتكار فى الأعمال.