زياد بهاد الدين يقدم 5 أفكار لجذب الاستثمار بالمؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور زياد بهاء الدين، إن تشجيع الاستثمار يتوقف على كلمة واحدة هي اليقين وكلما كان المستثمر لديه يقين فإن الأوضاع التي يتعامل معها لن تتغير كثيرا.

طرح مقترحات محددة تتضمن 5 أفكار للسعي لجذب استثمار من مستثمرين جدد لكن الأكثر سهولة الاستجابة لطلبات المستثمرين المقدمة بالفعل، موضخا أن هناك طلبات كثيرة تم التقدم بها بالفعل وهم أناس ليسوا بحاجة لإقناع ، وهي مهمة لتغيير رؤية الناس لمناخ الاستثمار.

النقطة الثانية دعوة لاحترام القرارات الإدارية التي تصدر عن جهة ما للحصول على ثقة المستثمرين أن ما تعد به الدولة سيجري تنفيذه.

المقترح الثالث خاص بالضرائب وهو يرى أن أسعار ضريبة ليست مرتفعة في مصر كما فى دول أخرى وما يقلق المستثمرين الرسوم التي تفاجئهم وأقترح أن يعاد النظر في كل رسوم ليست بضريية.

المقترح الرابع هو مراجعة التشريعات التي صدرت مؤخرا إذا كانت حققت النتائج التي كان يجب تحقيقها مثل قانون الإفلاس وهو من أهم القوانين التجارية كتب بشكل جيد لكن آليات تنفيذه لم تضبت بعد.

المقترح الخامس هو دور الهيئة العامة للاستثمار حيث ينبغي أن تكون الواجهة الأساسية ليتعامل المستثمر من خلالها.