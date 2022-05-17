زياد بهاء الدين: كل الطرق تؤدي للاستثمار كضرورة لحل كثير من المشاكل الاقتصادية

قال قدم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن كل الطرق تؤدي للاستثمار كضرورة لحل كثير من المشاكل الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأضاف: “أنا متفائل بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم إفطار العائلة المصرية والذي حمل إشارات واضحة بلغة واضحة ورسائل إيجابية ومايتبعه من تغير أيضاً في قرارات الدولة ووصولاً لمؤتمر الحكومة أمس”.

وتابع :”علينا أن نتفق أن كل الطرق تؤدي للاستثمار لو عاوزين أزمة البطالة تتحل نفتح مصانع نشجع الاستثمار حتى مشكلة العملة يمكن حلها عبر الاستثمار وزيادة الانتاج والتصدير والدين أيضاً عبر زيادة الإنتاج”.

وأكمل : “كل الطرق تؤدي في النهاية لضرورة الاستثمار كمفتاح سحري يرتكز عليه لحل كثير من المشكلات ولابد من إعادة النظر في ملف الاستثمار وإعطائه قدرا كبيرا من الاهتمام والمسؤولية”.

وشدد على ضرورة التشاور على مستوى كل قطاع بين الدولة وممثلي تلك القطاعات قائلاً : “يجب أن يكون الحوار لجذب الاستثمار في إطار التحاور مع كل قطاع على حدة حيث أن كل قطاع هو من أفضل من يعبر عن مشكلته”.

والأحد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت خطة تستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% خلال 3 سنوات بدلا من 30% حاليا.

وأعلن عن عدة إجراءات تشمل تقديم حزمة من الحوافز وتحسين مناخ الأعمال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص لحل أي مشكلات تواجههم.

وقال رئيس الوزراء إن من بين تلك الخطوات إعلان وثيقة ملكية الدولة وهي ستحدد قطاعات سوف تتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص.