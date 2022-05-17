زياد بهاء الدين: علينا الاستعداد لعالم ما بعد حرب روسيا وأوكرانيا

دعا الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى الاستعداد لعالم ما بعد حرب روسيا وأوكرانيا التي اندلعت فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأضاف: “لازم نستعد لعالم مابعد الأحداث شأنها شأن أزمة كورونا التي كانت غير واضحة المعالم واستمرت لمدة عامين وتشكل عالم جيد عبر المستفيدين من الأزمة بشكل ما عبر الاهتمام بالتكنولوجيا والصناعات المختلفة”.

وأضاف: “رسائل المؤسسات الدولية باختصار أنه لاتنتظروا انتهاء الحرب وآثارها وأن نعود كما كنا ويجب التفكير في عالم مابعد حرب روسيا وأوكرانيا “.

والأحد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت خطة تستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% خلال 3 سنوات بدلا من 30% حاليا.

وأعلن عن عدة إجراءات تشمل تقديم حزمة من الحوافز وتحسين مناخ الأعمال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص لحل أي مشكلات تواجههم.

وقال رئيس الوزراء إن من بين تلك الخطوات إعلان وثيقة ملكية الدولة وهي ستحدد قطاعات سوف تتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص.