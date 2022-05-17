زياد بهاء الدين: الآثار الاقتصادية للأزمة الأوكرانية ستستمر بعد انتهاء الحرب

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الآثار الاقتصادية للأزمة الأوكرانية ستستمر بعد انتهاء الحرب

جاء ذلك خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وتوقع طول أمد أزمة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي مستمرة منذ فبراير الماضي، قائلا إن هذه التوقعات ليست مستمدة من تحليل شخصي لكنه شبه اتفاق عالمي اقتصادي من المؤسسات وكبريات بيوت التحليل.

وأضاف: “اتضح هذا جلياً في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي وانتهت التوقعات أن الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب لن تنتهي بمجرد توقف الحرب لكن سيطول زمنها وسقفها”.

وأكد أن آثارها العميقة الممتدة التي أثرت على الزراعة والصناعة في كلاً من روسيا وأوكرانيا والدول المجاورة فضلاً عن معدلات التضخم المتصاعدة والركود العالمي بما يؤكد أن أمد الازمة سيطول”.

وأوضح أن هذه الدراسات والأبحاث ليست فقط بغية التحليل لكن هدفها إيصال رسائل للدول والحكومات بأن أثار الأزمة بعيدة وطويلة الأجل.