زياد الرفاعى: نسبة الشمول المالى تتجاوز 38% بالسوق الأردنية

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
كشف زياد الرفاعى رئيس مجلس إدارة شركة “إثمار” الأردنية، أن نسبة الشمول المالى بالسوق الأردني تجاوزت 38% حاليا بعد زيادتها من 22% خلال 2015.
وأضاف الرفاعى أنه تم تطبيق استراتيجية قومية بالأردن خاصة بالشمول المالى وشارك فيها 10 جهات حكومية وكذلك جهات خاصة منها بنوك ووزارات مختلفة، لافتا إلى أن 80% من العملاء يستخدمون المحفظة الالكترونية نظرا لأن 100% من الشعب الأردني يستعملون الهواتف الذكية و90% منهم خدمات الإنترنت المختلفة.
وأشار إلى أنه يوجد 30-40% من المجتمع محجم عن خدمات التمويل لحاجته لمنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مطالبا بتوفير هذه المنتجات لجذب هذه الشريحة مع التطوير التكنولوجى المستمر لمواجهة تحديات المستقبل.