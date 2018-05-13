زياد الرفاعى: نسبة الشمول المالى تتجاوز 38% بالسوق الأردنية

مروة عبد النبى والشاذلى جمعةكشف زياد الرفاعى رئيس مجلس إدارة شركة "إثمار" الأردنية، أن نسبة الشمول المالى بالسوق الأردني تجاوزت 38% حاليا بعد زيادتها من 22% خلال 2015.وأضاف الرفاعى أنه تم تطبيق استراتيجية قومية بالأردن خاصة بالشمول المالى وشارك فيها 10 جهات حكومية وكذلك جهات خاصة منها بنوك ووز

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

كشف زياد الرفاعى رئيس مجلس إدارة شركة “إثمار” الأردنية، أن نسبة الشمول المالى بالسوق الأردني تجاوزت 38% حاليا بعد زيادتها من 22% خلال 2015.

وأضاف الرفاعى أنه تم تطبيق استراتيجية قومية بالأردن خاصة بالشمول المالى وشارك فيها 10 جهات حكومية وكذلك جهات خاصة منها بنوك ووزارات مختلفة، لافتا إلى أن 80% من العملاء يستخدمون المحفظة الالكترونية نظرا لأن 100% من الشعب الأردني يستعملون الهواتف الذكية و90% منهم خدمات الإنترنت المختلفة.

وأشار إلى أنه يوجد 30-40% من المجتمع محجم عن خدمات التمويل لحاجته لمنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مطالبا بتوفير هذه المنتجات لجذب هذه الشريحة مع التطوير التكنولوجى المستمر لمواجهة تحديات المستقبل.