زيادة 9% في عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» خلال أكتوبر (جراف)

ارتفع إجمالي عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “سناب شات” عالميًا بنسبة 9.1%، ليصل إلى 433 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب تقرير «we are social» الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite»، تصدرت “الولايات المتحدة الأمريكية” قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى “سناب شات” عالميًا بإجمالى 101 مليون و900 ألف مستخدم خلال الشهر الماضى.

وجاءت “الهند” في المرتبة الثانية عالميًا في عدد الزيارات على منصة “سناب شات” بواقع 49.8 مليون زائر، خلال تلك الفترة.

وحلت “فرنسا” في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى “سناب شات” بواقع 22 مليون و150 ألف زائر، أعقبتها “المملكة المتحدة” فى المركز الرابع بنحو 19 مليون و150 ألف مستخدم.

وتمركزت “السعودية” فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة “سناب شات” بمعدل يصل إلى 17.9 مليون زائر، تلتها “المكسيك” فى المركز السادس بواقع 15.7 مليون مستخدم.

وظهرت “ألمانيا” فى المرتبة السابعة بقائمة أكثر الدول المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” بإجمالي 13.6 مليون زائر خلال أكتوبر الماضي.

واحتلت “البرازيل” المرتبة الثامنة عالميًا في عدد الزيارات على منصة “سناب شات” بواقع 11.2 مليون زائر خلال تلك الفترة، تلتها “الفلبين” فى المركز التاسع بنحو 10 مليون و750 ألف مستخدم.

وجاءت “تركيا” فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعي “سناب شات” بإجمالى 9.7 مليون زائر خلال الشهر الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي أكثر 15 دولة استخدامًا في مواقع التواصل الاجتماعي “Snapchat” خلال شهر أكتوبر الماضي: