زيادة 9 آلاف جنيه في أسعار سيارات «رينو كادجار»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 408 إلى 468 ألف جنيه

أخطرت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر،شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «رينو كادجار» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «رينو»، صعدت أسعار سيارات «كادجار» الفئة الأولى «Vision» إلى 408 ألف جنيه، بدلًا من 399 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «كادجار» الفئة الثانية «Dynamic» إلى 448 ألف جنيه، مقابل 439 ألفا.

وحددت أسعار «كادجار» الفئة الثالثة «Intense» بقيمة بلغت 458 ألف جنيه مقابل 449 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «كادجار» الفئة الرابعة «Signature» بنحو 468 ألف جنيه، مقابل 459 ألفًا.

ينتمى طراز « كادجار» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.